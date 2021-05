Garda de Mediu, razie nocturnă în Centrul Vechi din Capitală. S-au găsit adevărate gropi de gunoi în curțile interioare ale imobilelor

Inspecție aseară târziu în Centrul Vechi al Capitalei. Garda de Mediu și Poliția Locală au găsit un peisaj dezolant, gunoaie și posibile focare de infecție la tot pasul. Șeful Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, care a fost prezent la control, a spus într-o intervenție la Digi24 că încă nu au fost date amenzi, dar vrea ca de săptămâna următoare să fie controlate cât mai multe astfel de curți interioare, care au devenit adevărate gropi de gunoi.

Octavian Berceanu, șeful Gărzii de Mediu: Am ajuns acolo în baza unei sesizări privind iminența unui incendiu. Ne-am mișcat foarte repede, în câteva minute am ajuns la fața locului.

Nu am găsit o sursă care să ne arate că e vorba despre un incendiu, în schimb am găsit ceea ce poate fundamenta un incendiu în zona respectivă, chiar unul de proporții. Am găsit metri cubi de deșeuri, pet-uri cabluri, saltele, paturi, părți de mobilier aruncate în stive foarte mari în spatele fațadelor pe care noi le vedem în Centru Vechi, în curțile interioare ale imobilelor.

Urmează ca săptămâna care vine să începem împreună cu primăria o acțiune mai amplă de verificare a curți interioare.

