Garda Naţională de Mediu: Primăria Capitalei nu respectă măsurile de protecţie şi calitate a mediului. Amendă de 100.000 de lei

Data publicării:
primaria capitalei
Primăria Capitalei. Foto: Digi24

Reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu au anunţat că Primăria Bucureşti nu respectă măsurile de protecţie şi calitate a mediului pe trei trosoane şi anume calitatea aerului, spaţiile verzi şi depozitarea necontrolată a deşeurilor, iar acest lucru ar putea duce România într-o situaţie de infringement. Din aceste motive, Primăria Capitalei a fost amendată cu 100.000 de lei.

Reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu au transmis, vineri, că în urma celor mai recente verificări la Primăria Generală a Municipiului Bucureşti, echipele de control au constatat că nu sunt respectate măsurile de calitate a mediului. Garda Naţională de Mediu a precizat că din 2023 a crescut amenzile pentru Primăria Bucureşti, relatează News.ro.

„Primăria Generală a Municipiului Bucureşti nu respectă măsurile de protecţie şi calitate a mediului pe trei tronsoane principale: calitatea aerului, spaţiile verzi şi depozitarea necontroată de deşeuri. Urmările sunt grave şi nu se limitează la calitatea mediului, dar pot avea ca efect o acţiune de infringement împotriva României din partea Comisiei Europene”, au transmis reprezentanţii Gărzii de Mediu.

Şeful Gărzii Naţionale de Mediu, Andrei Corlan, a afirmat că Planul Integrat de Calitate a Aerului este „prioritatea numărul unu”.

„Trebuie să evităm sancţiunile majore din partea Comisiei Europene care se pot ridica la milioane de euro pentru calitatea precară a aerului din Capitală. Planul Integrat de Calitate a Aerului (PICA) este prioritatea numărul unu şi din informaţiile pe care le-am obţinut în urma controlului ştim că acest document este în lucru”, a explicat Andrei Corlan. 

Reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu au precizat că acest control, desfăşurat în perioada 29 octombrie – 11 noiembrie 2025 a confirmat persistenţa unor neconformităţi în domeniul calităţii aerului, al gestionării spaţiilor verzi şi al salubrizării terenurilor aparţinând domeniului public. GNM a sancţionat Primăria Municipiului Bucureşti cu 100.000 lei pentru nerespectarea măsurilor privind calitatea mediului.

Cu această nouă sancţiune, valoarea totală a amenzilor aplicate Primăriei Bucureşti pentru nereguli de mediu, începând cu anul 2023, depăşeşte 550.000 lei.

„Calitatea aerului, spaţiile verzi şi gestionarea deşeurilor sunt cele trei linii directoare unde Primăria Generală trebuie să acţioneze rapid. Riscurile depăşesc sfera protecţiei mediului, pentru că putem vorbi despre o problemă de sănătate publică dar şi una de ordin economic, dacă vorbim despre sancţiunile pecuniare care pot fi aplicate României de către Comisia Europeană, pentru neîndeplinirea obligaţiilor de a asigura calitatea aerului” a explicat Andrei Corlan.

Reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu au constatat că  Registrul Spaţiilor Verzi continuă să nu fie funcţional sau actualizat, împiedicând o gestionare corectă şi protejarea arborilor existenţi, iar acest fapt face practic imposibilă alocarea standardului minim european şi legal de 26 m² de spaţiu verde/locuitor,

De asemenea, comisarii au identificat terenuri aparţinând domeniului public care prezintă stări avansate de neîntreţinere, cu depozitări necontrolate de deşeuri şi vegetaţie spontană.

Primăria Bucureşti trebuie să finalizeze şi să aplice PICA până cel târziu în martie anul viitor. 

Editor : Liviu Cojan

