Foto: Captură video Facebook
„Diferite măsuri de sprijin" pentru cetățeni

Câteva zeci de locuitori ai oraşului Salcea, din judeţul Suceava, au protestat luni în faţa primăriei, oamenii fiind nemulţumiţi de creşterea taxelor şi impozitelor locale. Primarul localităţii, Ezekiel Belţic, care a discutat cu oamenii şi a fost apostrofat în repetate rânduri, a promis că va organiza o întâlnire cu locuitorii în următoarea perioadă. El a precizat că nu fuge de răspundere, recunoscând că există nemulţumiri ale locuitorilor.

Oamenii au spus că au venit luni la Primărie să achite taxele şi impozitele locale, dar că au aflat că acestea vor fi cu mult mai mari decât în anul 2025. Potrivit unui localnic, taxa de salubritate, spre exemplu, a crescut la 300 de lei de persoană pe an, reclamând că familiile cu mulţi membri nu vor reuşi să o achite.

Edilul Ezekiel Belţic a venit să discute cu localnicii, dar dialogul s-a purtat cu greutate, el fiind apostrofat de protestatari.

„Mincinosule”, i-a strigat un bărbat, în timp ce un alt localnic i-a spus: „Gata cu şmecheria”.

Primarul a precizat că ştie despre aceste nemulţumiri şi că toate sesizările vor fi analizate.

„Când vor fi? Şi de ce durează atât analiza, măsuraţi cu şublerul?”, a întrebat un alt bărbat.
 
„Vor fi sprijiniţi cetăţenii cu probleme. Va fi o şedinţă cu oamenii, dar nu în stradă, că e frig, ci vom discuta într-o sală, civilizat. Nu este rea-intenţie din partea primăriei”, a afirmat edilul Ezekiel Belţic.

El a stat 20 de minute să discute cu oamenii, iar unii dintre aceştia i-au cerut demisia.

„Diferite măsuri de sprijin" pentru cetățeni

Într-o postare făcută pe Facebook în prima zi a anului, primarul oraşului Salcea a explicat că înţelege „supărarea, insatisfacţia şi neplăcerea fiecăruia” şi a promis „diferite măsuri de sprijin” pentru cetăţenii oraşului care vor fi afectaţi de creşterea impozitelor şi taxelor.
 
El nu a precizat încă ce măsuri vor fi luate şi în ce va consta acest sprijin.

 „În anul 2026, îmi doresc să fim mulţumitori pentru familia şi comunitatea din care facem parte, să iubim pe toţi cei din jurul nostru, să iertăm pe toţi cei care ne vor greşi, să îi ajutăm pe toţi cei care au nevoie de sprijinul nostru, să nu vorbim de rău pe nimeni, ci să ne apreciem şi să ne preţuim totdeauna”, a încheiat edilul Ezekiel Belţic.

