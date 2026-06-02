Generalul Costică Voicu, fost şef al Poliţiei Române, a murit la vârsta de 74 de ani

Costica Voicu
Generalul Costică Voicu, fost şef al Poliţiei Române şi rector al Academiei de Poliţie, a murit la vârsta de 74 de ani. Anunţul a fost făcut de către Ministerul de Interne, dar şi de către organizaţii ale poliţiştilor.

„Am primit cu tristeţe vestea că generalul Costică Voicu, fost inspector general al Poliţiei Române şi fost rector al Academiei de Poliţie, a trecut la cele veşnice. Personalitate marcantă a sistemului de ordine publică şi a învăţământului de profil, a contribuit la formarea şi îndrumarea a numeroase generaţii de poliţişti, lăsând în urmă o moştenire profesională deosebită. Transmitem sincere condoleanţe familiei şi tuturor celor care i-au fost aproape. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, este mesajul transmis de către Ministerul de Interne.

Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor a transmis, de asemenea, un mesaj de condoleanţe: „Preşedinte al IPA România timp de peste două decenii, în perioada 1992-2018, domnul general Costică Voicu şi-a pus în mod decisiv amprenta asupra dezvoltării organizaţiei, contribuind la transformarea acesteia într-un reper pentru cei care poartă uniforma şi într-un model de bune practici recunoscut la nivel internaţional. Profesionalismul, experienţa şi devotamentul său vor rămâne repere pentru cei care i-au urmat exemplul, dar şi în istoria secţiei noastre”.

Costică Voicu s-a născut în noiembrie 1951 în judeţul Ialomiţa. De-a lungul carierei a fost şef al Poliţiei Române, în perioada 1996 - 1997 şi rector al Academiei de Poliţie, în perioada 2000 - 2008.

A fost autor sau co-autor la sute de manuale, cursuri şi publicaţii de specialitate.

