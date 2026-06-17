Generalul Gheorghiţă Vlad, videoconferinţă cu Oleksandr Sirskîi, şeful SM al Forţelor Armate ale Ucrainei. Ce au discutat cei doi

Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a discutat cu şeful Statului Major al Forţelor Armate ale Ucrainei, generalul Oleksandr Sirskîi, pe tema situaţiei de securitate din regiune. Cei doi au evaluat incidentele recente din zonă şi au abordat măsurile de creştere a capacităţii de monitorizare şi avertizare, precum şi modalităţile de consolidare a coordonării între structurile militare.

„Am avut o convorbire în sistem videoconferinţă cu şeful Statului Major al Forţelor Armate ale Ucrainei, generalul Oleksandr Sirskîi. În cadrul discuţiilor am analizat evoluţiile recente ale situaţiei de securitate din regiunea Mării Negre şi implicaţiile acestora asupra stabilităţii regionale. Am abordat aspecte referitoare la evaluarea mediului de securitate, măsurile de creştere a capacităţii de monitorizare şi avertizare, precum şi modalităţile de consolidare a coordonării între structurile militare”, anunţă, miercuri dimineaţă, generalul Gheorghiţă Vlad, într-o postare pe Facebook.

Oficialul anunţă că a subliniat importanţa menţinerii unor canale permanente de comunicare şi a schimbului de informaţii relevante „pentru o înţelegere cât mai clară a situaţiei operative, astfel încât deciziile şi măsurile adoptate să răspundă eficient evoluţiilor din regiune”.

„Această convorbire se înscrie în seria contactelor periodice pe care le menţinem la nivel militar, în contextul provocărilor de securitate generate de războiul din Ucraina şi al necesităţii unei coordonări eficiente în regiunea Mării Negre. România rămâne un aliat responsabil şi un partener de încredere, preocupat de consolidarea securităţii şi stabilităţii regionale”, a mai transmis Şeful Statului Major al Apărării.

Consiliul Nord-Atlantic (NAC) s-a reunit recent, la sediul NATO, pentru o discuţie pe tema evoluţiilor privind securitatea în regiunea Mării Negre.

Conform MAE, această reuniune a avut loc în urma demersurilor susţinute ale României, discuţiile privind situaţia de securitate din zona Mării Negre devenind deja o constantă pe agenda Alianţei Nord-Atlantice.

„Reuniunea de astăzi are o importanţă deosebită în actualul context regional de securitate, în cadrul discuţiilor fiind abordate cu prioritate incidentele recente cu drone care au afectat teritoriul României şi siguranţa cetăţenilor săi. România este reprezentată la aceste consultări de către Reprezentantul Permanent la NATO, ambasadorul Dan Neculăescu. În acest context, MAE subliniază importanţa menţinerii unui dialog constant şi a coordonării strânse cu aliaţii din cadrul NATO, elemente esenţiale pentru asigurarea şi consolidarea securităţii pe Flancul Estic şi în regiunea Mării Negre”, a transmis atunci MAE.

Solicitarea MAE a venit după explozia unei drone ucrainene în Portul Constanţa şi după ce o dronă rusească s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi, două persoane fiind rănite.

Ca urmare a incidentului de la Galaţi, MAE a solicitat convocarea Consiliului de Securitate ONU.

După şedinţa Consiliului Nord-Atlantic, preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că aliaţii au exprimat ferm solidaritatea cu România după incidentele recente cu drone.

Şeful statului consideră că este important ca NATO să îşi întărească prezenţa şi capabilităţile în România, inclusiv în domeniul contracarării dronelor aeriene şi maritime.

Preşedintele a mai anunţat că a fost agreată accelerarea proiectelor NATO în materie de răspuns la ameninţările prezentate de drone, astfel încât la Summitul de la Ankara să poată fi aprobate măsuri de sprijin pentru Aliaţii vizaţi.

Editor : Sebastian Eduard