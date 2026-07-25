Trebuie să învățăm să coexistăm cu războiul din Ucraina, iar asta înseamnă și pregătire, atrage atenția generalul în rezervă Virgil Bălăceanu. Dronele apar în țara noastră mai frecvent pentru că, probabil, ucrainienii s-au perfecționat în privința mijloacelor de război electronic, a declarat pentru Digi24 Virgil Bălăceanu.

„Se pare că am început seria dronelor doborâte. Ieri am avut una, astăzi am avut una. Remarcăm că ieri s-a doborât drona de către pilotul român, la 6 minute după decolare. Noi nu facem o asemenea analiză prea des. Sigur, durata de traiect a fost de aproape o oră și jumătate, dar românii au acționat după italieni. Italienii au ratat misiunea, românii au îndeplinit-o. Și un lucru pe care trebuie să-l remarcăm: astăzi, drona a fost doborâtă după 11 minute. Pe de altă parte, trebuie să învățăm să coexistăm cu războiul din Ucraina, o existență care înseamnă și pregătirea pe linie de protecție civilă, și din punct de vedere al înzestrării Armatei Române, și din punct de vedere al folosirii capacităților pe care le avem la dispoziție, fie că vorbim de aviație, fie că vorbim de elicoptere, fie că vorbim de sistemul MEROPS”, a precizat generalul.

Generalul Virgil Bălăceanu consideră că, în astfel de cazuri, este mai bine să se acționeze din aer.

„În Delta Dunării, pentru că drona a fost doborâtă la aproape 10 km în vest de Sfântul Gheorghe. Ce mijloace putem să avem într-o zonă de deltă, într-o zonă cu canale, într-o zonă mlăștinoasă. Este clar că trebuie să acționezi în asemenea zone din aer, fie cu avioane, fie cu elicoptere. Sigur că pe alte direcții, mai ales direcțiile principale de interzis împotriva dronelor, cum ar fi aglomerarea urbană Galați-Brăila, poți să concentrezi și sisteme MEROPS intrate în dotare. Dacă se acționează în zona Deltei, nu ai cum să duci în Deltă tunuri antiaeriene sau alte mijloace cu baza la sol, că nu ai solul și atunci trebuie să acționezi și din aer. Pe anumite direcții poți să situezi mijloacele de apărare antiaeriană și antidronă”, a explicat Bălăceanu.

Dronele doborâte pot fi drone în derivă

Dronele doborâte pot fi drone în derivă, bruiate de către mijloacele de război electronic ale ucrainienilor.

„Și e firesc să fie puncte de intrare diferite pentru că nou atacurile rusești s-au produs și în noaptea trecută, și în cealaltă noapte, și în diminețile celor 2 zile asupra porturilor maritime, în mod deosebit Odessa, și asupra porturilor dunărene. O probabilitate, dar trebuie să o luăm în calcul, este ca aceste drone să fie drone în derivă, adică drone care au fost bruiate de către mijloacele de război electronic ale ucrainienilor”, spune generalul.

Dacă aceste drone ar fi trimise special de Rusia, ar fi foarte grav pentru că sunt drone cu explozibil.

„Ar fi grav, pentru că sunt drone cu explozibil. De regulă, când testează drone, apărarea antiaeriană o testează cu drone momeală de tip Gerbera, nu cu drone Shahed. Să așteptăm concluziile Ministerului Apărării, să vedem concluziile de la nivel NATO. Acțiunile de ieri și de astăzi au fost coordonate de centrul de conducere a operațiilor aeriene de la Torrejon. Există unele concluzii și acolo în ceea ce privește proveniența acestor drone. Nu în sensul în care ele sunt rusești sau nu, pentru că probabilitatea foarte mare că sunt rusești. Dar analiza ar trebui să spună: vorbim de drone în derivă, pentru că ieri, ne-a spus șeful Apărării, drona la care s-a referit, cu o degradare serioasă a traiectului, ceea ce ar însemna că nu a suportat acțiuni de război electronic.

Apar dronele, pentru că probabil ucrainienii, e iarăși o probabilitate, s-au perfecționat în privința mijloacelor de război electronic și atunci ele acționează, sau ucrainienii acționează inclusiv la distanțe mari de România sau distanțe mai mari, mă refer la Odesa, iar aceste drone își mențin capacitatea de a ajunge la distanțe mai mari. Datele tehnice ne spun că în condiții de bruiaj, drona nu mai urmărește același traseu, dar are capacitatea de a zbura în continuare până în momentul în care nu mai are combustibil și a căzut. Ăsta este punctul nevralgic, pentru că când a căzut se produce și explozia. Și noi am mai avut situații de drone în derivă, însă ele apar mai ales legate de atacurile asupra porturilor dunărene. Acum, rușii atacă concomitent, și Odesa, și porturile dunărene”, explică Bălăceanu.

„Trebui să ne îmbunătățim sistemul de combatere a dronelor”

Atacurile cu drone aproape de granița noastră cresc riscul ca unele drone să treacă granița.

„Absolut. Ce spunea șeful Apărării, că noaptea trecută Comandamentul Forțelor Întrunite, cel care răspunde de operațiile antidrone aeriene, a lucrat în continuu, chiar dacă nu la toate datele de analiză s-a transmis mesajul RO-Alert, s-au înregistrat datele respective. Deci coexistăm cu asemenea sitații, ele se vor repeta. Va trebui să ne îmbunătățim sistemul de combatere a acestora,” atrage atenția generalul.

Nu sunt semne ca războiul să se încheie curând, spune Virgil Bălăceanu.

„Cel puțin anul acesta, operațiile militare vor continua, inclusiv cele de lovire a porturilor, a sistemului energetic, șamd”, a adăugat generalul.

Editor : A.P.