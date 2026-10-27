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Exclusiv Generalul (r) Bălăceanu, după acțiunile de sabotaj ale Rusiei în România: Trebuie să acționăm rapid pentru modificarea Codului Penal

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Rețea coordonată din Rusia, care voia sabotarea fabricii Carfil din Brașov, identificată de SRI.
Rețea coordonată din Rusia, care voia sabotarea fabricii Carfil din Brașov, identificată de SRI.. Foto: Captură video
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Virgil Bălăceanu, general în rezervă, a comentat pentru Digi24 anunțul făcut ieri de SRI, care a publicat mai multe informații despre o rețea coordonată direct de către Rusia care a încercat să saboteze fabrica de armament de la Carfil din România. Generalul în rezervă atrage atenția că este nevoie de modificarea Codului Penal pentru ca actul de sabotaj pe teritoriul României să fie pedepsit.

Întrebat ce urmărește Rusia prin întețirea acestui tip de sabotaj, Virgil Bălăceanu, general în rezervă, spune că lucrurile sunt „mai complicate în sensul în care vizează elemente din industria de apărare europeană”.

„Aceasta este întrebarea, pentru că dacă țintele ar fi fost fabrici producătoare de echipamente militare, de muniții, infrastructură legată de Ucraina, pentru toate cazurile, am fi spus că urmărește un scop pe care, de altfel, îl urmărește în tot contextul acțiunilor hibride. Lucrurile par mai complicate în sensul în care vizează elemente din industria de apărare europeană. Cazul de la Carfil este destul de elocvent, deși nu reușesc încă să-l decriptez în totalitate, pentru că incendierea nu se produce la întreprinderea din portofoliul Romarm, întreprindere pentru producție militară, ci în apropiere. Important este că ne spune SRI-ul că a fost destructurată această rețea. Pe de altă parte, cel mai bine este să prevenim asemenea acte, un lucru extrem de dificil, dar nu imposibil. Deci un serviciu secret este extrem de eficient, fie că vorbim de acte de sabotaj, fie că vorbim de acte de terorism, nu după producerea acestora și sigur găsirea vinovaților, ci prevenirea unor asemenea acte”, explică Virgil Bălăceanu.

Generalul în rezervă atrage atenția că trebuie să „acționăm rapid pentru o modificare a Codului Penal astfel încât actul de sabotaj pe teritoriul României să fie pedepsit”.

„Mai mult decât atât, avem o problemă majoră și vom vedea în măsura în care cei care au comis acest act descris drept sabotaj de către serviciile secrete, având în spate o agenție a Federației Ruse, vor fi pedepsiți în România, pentru că actul de sabotaj, începând cu 1990, a fost eliminat din Codul Penal. Ca atare, dacă nu acționăm rapid pentru o modificare a Codului Penal astfel încât actul de sabotaj pe teritoriul României să fie pedepsit — până în 1990 însemna o pedeapsă de la 15 la 20 de ani —, cei care comit asemenea acte, dacă nu vor fi pedepsiți extrem de aspru, ei vor continua.

Pentru că tot SRI-ul — și trebuie să-i apreciem din acest punct de vedere — ne oferă detalii asupra modului în care sunt racolați de către agenturile rusești executanții unor asemenea acte. Și de aici va trebui să prevenim, gândesc eu în acest moment, în primul rând printr-o pedeapsă extrem de gravă pentru asemenea acte. Un al doilea aspect îl vizează modul în care acționăm la nivelul întregii societăți din punct de vedere al prevenirii. Pentru că trebuie să considerăm, va fi imposibil serviciilor secrete, fie că vorbim de SRI, fie că vorbim de Ministerul de Interne, fie că vorbim de Direcția Generală de Informații a Apărării din Ministerul Apărării, să cuprindă întreg teritoriul, toată infrastructura legată de apărare, infrastructura critică și așa mai departe.

Aici trebuie să existe o conlucrare foarte bună alături de investițiile pe care aceste întreprinderi trebuie să le facă legat de măsurile de protecție, gradul în care cei care sunt deja destinați pentru securizarea acestor facilități își îndeplinesc sarcinile până la urmă și sigur că da, nu în ultimul rând, menționam serviciile secrete”, a precizat Bălăceanu.

„Mă aștept la o intensificare a acestor acțiuni, deocamdată era avut în vedere Brașovul. Ne spune Serviciul Român de Informații că cei care au fost racolați de către ruși erau pregătiți și pentru alte acțiuni de sabotaj în Brașov. Țineți seama că în Brașov sunt și alte platforme industriale care devin din ce în ce mai importante pentru industria de apărare a României, atât cât putem noi să o restartăm. Pe lângă Carfil, în apropiere de Brașov este și IAR Ghimbav și mai sunt și alte întreprinderi în zona Brașovului”, a adăugat Virgil Bălăceanu.

 

 

Editor : A.P.

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