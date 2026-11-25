În contextul în care șeful NATO a afirmat că, pe lângă forțele armate ale statelor membre ale Alianței, și populația civilă, companiile și instituțiile guvernamentale trebuie să se pregătească pentru un eventual război, generalul în retragere Virgil Bălăceanu a atenționat că Rusia va continua să se pregătească pentru un conflict, chiar dacă cel din Ucraina se va încheia. Acesta a afirmat, în direct la Digi24, că „Marea Neagră este mult mai complexă decât Marea Baltică. Marea Baltică continuă să fie o mare NATO. Marea Neagră este încă disputată, este o mare instabilă, incertă”.

„Mi se pare poziționarea secretarului general al NATO extrem de pozitivă și vine în întâmpinarea unor nevoi. E un fapt deosebit că pot să abordez un asemenea subiect. L-am mai încercat, nu am avut o reușită cu el. Trebuie să facem o distincție. Într-adevăr, Federația Rusă va continua să se pregătească pentru război, chiar dacă actualul război se va încheia, cel mai probabil, printr-un armistițiu, o încetare a focului. Un conflict înghețat deschis, extins. Federația Rusă va fi în continuare pregătită pentru al doilea război cu Ucraina. Asta nu înseamnă că NATO nu trebuie să fie pregătit. Mai ales NATO trebuie să fie pregătit să facă față amenințărilor hibride. Legat de pregătirea pentru război a NATO este pregătirea pentru descurajare. Un subiect pe care nu îl putem dezvolta vizează o conferință în iunie anul acesta referitoare la lovirea în adâncime. Condusă de cine? De comandantul forțelor aliate din Europa, generalul american Grynkewich.

Lovirea în adâncime se leagă de ceea ce, la un moment dat, Grynkewich le spune rușilor în forumul Securității de la Varșovia: «Dacă veți ataca, vă vom opri. Dacă veți continua, vă vom înfrânge. Dacă veți introduce și noi rezerve, vă vom anihila sistemul militar». A anihila sistemul militar înseamnă a avea capabilități de lovire în adâncime. Ele sunt absolut necesare”, a afirmat acesta la Digi24.

Virgil Bălăceanu consideră că România are nevoie de conceptul apărării cuprinzătoare, dar și de o doctrină a apărării teritoriale.

„Revenind la ceea ce spune Mark Rutte, reziliența societăților. Dă ca exemplu, țările scandinave. Noi trebuie să completăm cu tot flancul de nord-est. Pe lângă țările scandinave, vorbim și de Polonia și de țările baltice, care, de mai mult timp sau de anul acesta, exemplul Danemarcei, aplică concepția apărării totale, a apărării generale, a comprehensive defence, cum este cunoscut în NATO termenul respectiv. Este o problemă foarte complexă. România are nevoie de conceptul apărării cuprinzătoare. Se pare că așa se va intitula și, sigur, o doctrină a apărării teritoriale.

Care este sensul? Sensul este că, printr-o asemenea apărare, la nivelul societății se creează mecanisme mult mai ample, mai interconectate și integrate pentru a acționa în situații de criză. Să nu uităm, pregătirea societății pentru situații de criză, iau exemplul Suediei, nu înseamnă numai pregătirea pentru lupta armată, ci și pregătirea pentru protecție civilă. Pregătirea pentru protecție civilă are o componentă care se leagă foarte mult de dezastre, de pregătire pentru asemenea situații”.

Acesta consideră că sistemele, precum cele energetice, de telecomunicații, de utilități, trebuie pregătite pentru situații de criză, inclusiv în contextul războiului hibrid.

„O asemenea pregătire trebuie să se facă în baza unor acțiuni legislative, a unui pachet legislativ care trebuie să vizeze și pregătirea populației pentru apărare. Avem un asemenea pachet, nu îl aplicăm. Pregătirea economiei, pregătirea teritoriului pentru apărare”.

Generalul în retragere consideră că pregătirea populației poate fi parte integrantă a efectului de descurajare pe care fiecare țară membră NATO trebuie să-l aibă.

„Regulile de angajare ale NATO trebuie schimbate”

Bălăceanu i-a îndemnat pe politicieni să sprijine conceptul apărării cuprinzătoare și a doctrinei apărării teritoriale: „Să nu mai fim în situația în care, din cauza psihozei războiului și a pierderii de capital electoral, legea pregătirii populației pentru apărare a întârziat. Intrăm anul viitor în al cincilea an și noi încă nu aplicăm. Ajunge cu asemenea întârzieri”.

Referitor la avertismentul cancelarului german Friedrich Merz, care a afirmat că Rusia escaladează acțiunile în Marea Neagră și Marea Baltică, generalul a afirmat: „Marea Baltică întotdeauna reprezintă un subiect cu prioritate față de Marea Neagră. Marea Neagră are problema cea mai complexă. Marea Neagră este locul în care loviturile rușilor sunt directe. Ele nu mai pot fi contestate, nu mai pot fi considerate, cum trebuie să le luăm în calcul, ca lovituri indirecte, prin acele pierderi, prin deviere, fie de drone, fie de rachete. În Marea Neagră, nave comerciale, e adevărat, sub pavilion străin, au fost lovite de către ruși, inclusiv în apele teritoriale ale statelor NATO, inclusiv ale României. Marea Neagră este mult mai complexă decât Marea Baltică. Marea Baltică continuă să fie o mare NATO. Marea Neagră este încă disputată, este o mare instabilă, incertă”.

După ce trei rachete au ajuns pe teritoriul său, Polonia a propus membrilor alianței să ia în considerare posibilitatea de a doborî rachetele deasupra Ucrainei atunci când acestea se îndreaptă spre teritoriul NATO. Bălăceanu consideră că aceasta este o acțiune „în plan politic”, dar și o provocare pentru NATO.

„NATO ar trebui să meargă pe ceea ce este absolut necesar. Transmiterea de informații de către ucraineni în timp real. Iau situația reală de unde au fost lansate dronele sau rachetele, care este traiectoria acestora asupra cărora s-a acționat, care au fost deviate și așa mai departe. Chiar dacă polonezii, noi nu știm că au făcut așa ceva după acel septembrie, anul trecut, când au avut o incursiune cu drone Gerbera, drone momeală ale rușilor, nu au fost drone în derivă, au constituit inclusiv grupuri de lucru, schimb de informații cu ucrainenii, bază de date, software și așa mai departe. Nu este suficient. Înseamnă că ucrainenii trebuie să transmită mai mult.

Regulile de angajare ale NATO, dincolo de cele naționale, trebuie schimbate. Nu îmi explic de ce pilotul suedez, având ținta pe radar, a așteptat și senzorii electro-optici să-i arate ținta ca să execute nimicirea. Trebuie să nimicim”.

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Editor : A.M.G.