Exclusiv Generalul (r) Virgil Bălăceanu: După încheierea atacurilor desfășurate de SUA și Israel, în Iran există premisele unui război civil

Data actualizării: Data publicării:
virgil balaceanu in studioul digi24
Generalul (r) Virgil Bălăceanu. Foto: Captură Digi24
Virgil Bălăceanu a vorbit la Digi24 despre ajutorul cerut de SUA și statele din Golful Persic Ucrainei în privința combaterii dronelor iraniene. De asemenea, generalul în reservă a comentat situația din strâmtoarea Ormuz și a adus în discuție un eventual război civil în Iran, care ar putea avea loc după încheierea atacurilor desfășurate de SUA și Israel.

Președintele ucrainean spune că Statele Unite, dar și Emiratele Arabe Unite, Qatarul, Iordania, Bahrainul cer ucrainenilor asistență în privința apărării în fața dronelor iraniene Shahed. Despre acest subiect, generalul (r) Virgil Bălăceanu spune că Ucraina are experiență, pentru că militarii săi combat aceste aparate de zbor pe front, nu în laboratoare sau poligoane. „Fiecare zi de luptă înseamnă acțiune împotriva dronelor Shahed și Gerbera, ei și-au adaptat acticile. Ei spun - suntem foarte buni în combatere Shahed și Geran 2, încă mai avem probleme cu Geran 3, pentru că și rușii au avansat din punct de vedere al modernizării acestor drone”.

„Combaterea presupune nu numai succesul nimicirii, dar și un echilibru al costurilor. Pentru că nu e vorba de a combate o rachetă balistică, fie ea și iraniană, care este destul de scumpă. Dronele merg, să zicem, până la 80.000 dolari. Pe de altă parte, ar fi și o recunoaștere a Ucrainei atât de către Statele Unite, cât și de țările din Golful Persic. Să sperăm că se va ajunge cât mai repede la un asemenea acord și vor fi dislocate mijloace și instructori. Ar fi un lucru interesant”, a spus acesta.

„SUA folosesc rachete foarte costisitoare pentru a doborî dronele iraniene”

Generalul Ben Hodges spune că e absolut clar că Europa nu e pregătită în fața unor eventuale atacuri cu drone. Cu privire la această declarație, Virgil Bălăceanu a afirmat că, în prezent, SUA folosesc rachete foarte costisitoare pentru a doborî dronele care se îndreaptă spre bazele americane din zona Golfului Persic. Nu sunt pregătiți, dar au destule mijloace, dacă facem un inventar al lor și nu mergem spre înaltă tehnologie. În România avem Ghepardul, un mijloc extrem de eficient și des folosit de ucrainieni. Mitralierele antiaeriene sunt folosite des. Sigur că sunt folosite și mijloace de combatere electronică. Le are și România, produse de industria românească, a trebui să le facem cunoscute prin eficiența lor. Deci există modalități, numai că acestea trebuie integrate, iar pe de altă parte trebuie să le și folosim. Din păcate, nu numai românii, să vorbim de toată granița de est, nu le folosim cu întreaga eficiență, fie că vorbim de Geran, fie că vorbim de dronele-momeală Gerbera.

Lucas, acel model de dronă americană care este o copie a Shahed, până la urmă, sigur are tehnologie superioară. De ce nu am folosit și noi modelul american în poligonul Capul Midia? De ce n-am executat toate tragerile antiaeriene, inclusiv cu tunul de pe F16, inclusiv cu mitralierele, cu Ghepardul?

Casa Albă a anunțat că în curând circulația va fi reluată în Strâmtoarea Ormuz. Armata Statelor Unite distruge toate locurile din care pot fi lansate lovituri ce ar putea distruge petrolierele care trec prin strâmtoarea Ormuz. Referitor la acest subiect, generalul în rezervă a afirmat că formațiunile paramilitare kurde din Irak sunt o forță - aproape 100-150.000 de luptători -, și ar reprezenta asul din mâneca americanilor și israelienilor printr-o acțiune de amploare în vestul Irakului (estul Iranului), creând probleme mari atât Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, cât și forțelor armate.

„Asul din mânecă pentru iranieni este strâmtoarea Ormuz”

„De cealaltă parte, asul din mânecă pentru iranieni este strâmtoarea Ormuz, încă au capabilități de blocare și de crearea a unei situații mult mai dificile cu privire la tranzit și cu implicații asupra comerțului cu resurse energetice și consecințe asupra prețului la pompă. Iranienii dețin cea mai mare cantitate de mine marine, ele pot fi plantate nu numai cu acele nave, care majoritatea au fost nimicite de către americani, pot fi plantate și cu bărci, cu elicoptere”, a precizat Virgil Bălăceanu.

„De ce n-au făcut-o până acum? Pentru că vor să vadă evoluția conflictului. Ei merg pe reacție și contra-reacție, vor să vadă ce înseamnă impactul energetic. Vor să vadă un semnal internațional că lucrurile pot să se agraveze, lucruri legate de economia mondială, chiar dacă nu, ei probabil au o planificare. Acest război a fost pregătit de ambele părți și iranienii n-au crezut că vor avea liniște”, a explicat generalul în rezervă.

Întrebat dacă ar putea urma un război civil în iran, Virgil Bălăceanu a afirmat că „există premise” pentru acest lucru: „Vom vorbi de ani de zile. Ani de zile. Da, războaiele civile, războaiele de insurgență, vedem cât au durat în Afganistan, cât au durat în Irak, sunt foarte greu de stăpânit. Partea de combat, partea de acțiune militară se poate termina într-o lună de zile. Dar partea postconflict este extrem de complexă”, a mai spus Virgil Bălăceanu.

