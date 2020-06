Au vrut vacanţă şi au avut mai multe zile libere decât şi-ar fi dorit. Au visat la o şcoală modernă, ca-n afară, şi au fost nevoiţi să se adapteze, din mers, la cursurile online. Şi-au dorit să crească mai repede ca să scape de lecţii ori de grijile zilnice, însă acum ar da orice să dea timpul înapoi, să revină în bănci măcar pentru o zi. Aşa sunt ei, elevii de a VIII-a şi a XII-a. Copiii paradoxurilor, "elevii cu masca pe faţă". Sau "generaţia COVID", aşa cum îi alintă dascălii.

Alexandra, elevă clasa a XII-a: "A fost un an trist pentru noi. Nu ne-am bucurat de bal, de festivitatea de încheiere, ultimul clopoțel, noi nu trăim experiențele astea acolo, cât să ne luăm la revedere și atât.

Din clasa a IX-a am visat la el și când a fost să vină, s-a anulat...

Părinții sunt destul de triști pentru mine pentru că nu m-am bucurat și eu de clasa a XII-a cum ar fi trebuit să mă bucur, dar n-avem ce să facem. Mă încurajează foarte mult cu BAC-ul, mă susțin, cred că totul o să fie bine și au încredere în mine.

Profesorii, la fel, sunt foarte încrezători în noi, cred că o să fie totul bine. Au fost foarte prezenți, ne-au trimis mereu materiale, de fiecare dată când aveam întrebări ne răspundeau, numai noi să ne implicăm și să le trimitem.

Este barieră această a internetului. Nu e ca și cum am putea să punem direct întrebarea și să avem răspunsul, dar a funcționat.

M-am gândit la rochia de bal de la începutul clasei a XII-a, poate chiar și mai de dinainte. Îmi imaginam o seară magică, ultima noastră petrecere împreună, ultima dată când ne vedeam toți, mai ales în rochii, pantofi, toată lumea foarte elegantă. Ca niciodată, văzându-ne mereu în uniformă.

Și rochia...! O rochie lungă, ca de prințesă...dar...n-a mai fost să mai fie.

Ultima zi de școală a lăsat un gol destul de mare în sufletele tuturor. Am pierdut un timp destul de mare petrecut împreună, vorbim de câteva luni în care am mai fi putut face amintiri, distrându-ne, chiulind, cum e în fiecare liceu. Acum e un mic gol, o mică porțiune goală.

Deși am stat acasă, am avut timp să ne pregătim mai bine pentru examen. Stând toată ziua, la un moment dat conștientizezi că trebuie să te apuci de învățat și cred că toată lumea s-a apucat de învățat. Deci, da, a adus totuși un lucru bun și chestia asta.

Speram să fie cel mai frumos an, pentru că este ultimul an, clasa a XII-a toată lumea o așteapta cu nerăbdare. La fel și eu, am așteptat-o cu nerăbdare, dar când oportunitățile noastre s-au oprit brusc, ne-am întristat toți.

Diferența asta dintre tehnologie și profesori... profesorii mereu ne zic: nu cu telefoane la ore, nu cu tehnologie, dacă aveți să căutați ceva, căutați ceva în timpul liber. Și acum orele au fost tocmai pe internet. Asta a fost un paradox destul de evident.

Chiar e un paradox! Când suntem la școală, zicem: ce aș vrea să stau acasă, mi-ar plăcea o vacanță de 6 luni. Și acum că am avut vacanța asta de jumătate de an, aș fi vrut să merg la școală. Paradoxal, adevărat..."

Redactare Georgiana Marina