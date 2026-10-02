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George Simion îndeamnă oamenii să iasă în stradă pentru a-l susține pe Călin Georgescu: „Este persecutat pe criterii politice”

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george simion drapel tricolor aur
Foto: Inquam Photos /Codrin Unici
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George Simion a îndemnat oamenii să iasă în stradă pentru a-l susține pe fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu. Liderul AUR i-a felicitat pe cei care au mers la Arestul Central „și au fost solidari cu un om care este persecutat pe criterii politice”.

„Vreau să-i felicit pe toți cei care în aceste zile, indiferent de opțiunea politică, de apartenența politică, s-au prezentat la Arestul Central și au fost solidari cu un om care este persecutat pe criterii politice, Călin Georgescu. Mergeți cu toții, mai ales la acest sfârșit de săptămână, să-i fiți alături, să vă audă vocea”, a afirmat președintele AUR într-un videoclip publicat pe Facebook și cu următoarea descriere: „Mobilizare generală! Libertate pentru Călin Georgescu”.

Totodată, George Simion a reacționat și la o afirmație făcută de președintele Nicușor Dan, conform căreia la consultările de luni, 5 octombrie, va condiţiona partidele să nu coopteze AUR la guvernare. Şeful statului a apreciat că o prezenţă AUR la guvernare ar afecta relaţia cu partenerii noştri şi pe partea de securitate şi pe parte de Uniune Europeană, iar România nu-şi permite acest lucru. 

„Ceea ce noi spunem de foarte mult timp -  faptul că în România dictează alții, suntem conduși de forțe străine - a spus-o în exprimarea lui alambicată domnul care e la Cotroceni. Creditorii străini dictează cine să guverneze în România. A spus-o negru pe alb. Nu uitați, desigur, că alegerile sunt rele”, a mai spus liderul AUR.

Joi, 1 octombrie, Jandarmeria Capitalei a anunțat că a aplicat 32 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 37.900 de lei, marți și miercuri, susținătorilor lui Călin Georgescu care s-au adunat în zona Arestului Central. Sancțiunile au fost aplicate pentru încălcarea prevederilor legale privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice.

Curtea de Apel Bucureşti a admis marţi contestaţia procurorilor DIICOT şi a decis ca fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și afaceristul Ionel Rusen să fie arestați preventiv pentru 30 de zile.

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Editor : A.M.G.

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