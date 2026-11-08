George Simion susține că atacatorul din Cracovia are „tendințe clare de extremă stânga”: „Tusk și acoliții săi distrug Polonia”

După atacul armat din Cracovia, George Simion susține că Polonia este în stare de șoc din cauza unui „lup singuratic cu tendințe clare de extremă stânga”. Liderul AUR consideră că ministrul polonez de Interne, Marcin Kierwinski, „a mințit fără rușine” atunci când a declarat că atacatorul avea opinii „naționaliste de dreapta”.

„Polonia este în stare de șoc din cauza unui lup singuratic cu tendințe clare de extremă stânga, care a ucis șase persoane la Cracovia și a rănit grav multe alte persoane. Condoleanțele mele familiilor îndoliate!

În timpul acestui coșmar, ministrul de interne al lui Donald Tusk, Marcin Kierwinski, a mințit fără rușine, afirmând că autorul atacului de la Cracovia avea opinii «naționaliste de dreapta»”, a scris George Simion pe X.

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De asemenea, președintele AUR a precizat că, în timp ce doi polițiști luptă pentru viața lor, Marcin Kierwinski „răspândește știri false”.

„Doi polițiști eroi luptă pentru viața lor, iar ministrul polonez al Afacerilor Interne răspândește știri false. Tusk (n.red - premierul polonez) și acoliții săi distrug Polonia”, a mai scris el.

Șase persoane au fost ucise în centrul turistic al Cracoviei, alte 16 rănite, printre care și polițiști. Un cetățean britanic se numără printre decedați, iar alți cinci cetățeni străini, printre care o portugheză, se numără printre răniți.

Bărbatul care a împuşcat mortal șase persoane, sâmbătă după-amiază, în piaţa centrală din Cracovia, este un cetăţean polonez care a acţionat singur, a declarat poliţia pentru AFP.

„Totul indică faptul că atacatorul a fost influențat de ideologia de extremă dreaptă, o chestiune care va face, de asemenea, obiectul unei anchete”, a declarat ministrul de Interne Marcin Kierwinski.

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Editor : A.M.G.