Ger puternic în noaptea de joi spre vineri. Recomandările IGSU

Data publicării:
ger frig termometru gettyimages
Foto: GettyImages

În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și la munte, temperaturile vor coborî mult sub pragul înghețului, ajungând la -15…-10 grade Celsius, iar gerul se va face simțit până în zori. IGSU face câteva recomandări pentru această perioadă.

Este o noapte în care e bine să rămâneți mai mult la adăpost. Hainele groase, puse în straturi, căciula și mănușile devin aliați de încredere pentru oricine trebuie să iasă din locuință.

În case, e important să aveți grijă la sursele de încălzire și să vă asigurați că totul funcționează în siguranță. Nu folosiți sobe cu improvizații și nu adormiți cu focul aprins.

Animalele simt frigul la fel de aspru ca noi. Un adăpost mai bun și puțină grijă în plus le pot proteja de ger.

Pentru șoferi, gerul poate aduce drumuri alunecoase. Este recomandat să plecați la drum doar dacă este necesar, să circulați cu viteză redusă, să păstrați distanța față de celelalte vehicule și să vă asigurați că mașina este echipată corespunzător pentru iarnă.

