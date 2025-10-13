Germania anunță că va oferi sprijin României împotriva Rusiei: „Partener crucial pentru securitatea și stabilitatea Europei”

Johann Wadephul, ministrul german de Externe, a descris România și Bulgaria drept „parteneri cruciali pentru securitatea și stabilitatea Europei”, precizând că Berlinul va oferi celor două țări sprijin împotriva Rusiei, relatează dpa, conform Agerpres.

România și Bulgaria sunt „parteneri cruciali pentru securitatea şi stabilitatea Europei", a spus Waderphul. „Europa de Sud-Est este un punct strategic central al continentului nostru", a mai adăugat el.

Potrivit ministrului, în cazul frontierelor externe ale UE și ale flancului sud-estic al NATO, amenințarea poate fi sesizată în Marea Neagră, în contextul războiului Rusiei în Ucraina.

„Tot aici se va decide dacă Europa rămâne capabilă să acţioneze - în ceea ce priveşte securitatea, solidaritatea şi dezvoltarea în continuare a uniunii noastre", a mai afirmat el.

Șeful diplomației germane va avea luni, la Sofia, o întrevedere cu omologul său bulgar, Gheorg Gheorghiev. Apoi, marți, acesta va veni la București pentru o întâlnire cu Oana Țoiu, ministrul român de Externe.

Referitor la drona rusească intrată în spațiul aerian al României, Wadephul a susținut că atacurile la adresa suveranității unui partener NATO sunt inacceptabile.

„Suntem clar hotărâţi să protejăm şi să apărăm Europa împreună cu România", a mai precizat el.

Editor : A.M.G.