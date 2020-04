Gest controversat. Hora încinsă de medici și asistente în curtea unui spital din Craiova VIDEO

Medicii și asistentele de la Spitalul Victor Babeș din Craiova au dansat pe muzică populară joi, în curtea spitalului, de bucurie că au salvat un pacient cu coronavirus. Managerul spitalului spune că angajații au păstrat distanța între ei. Filmarea a fost postată pe Facebook și a atras critici, dar și aprecieri din partea internauților.

Un clip de 30 de secunde, în care medici și asistente fac hora în curtea spitalului, a fost postat joi pe pagina de Facebook a Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Craiova. Dansatorii sunt îmbrăcați cu halate și poartă măști de protecție și mănuși și se învârt în horă în cercuri concentrice, ținându-se de mână.

Șefa spitalului, Adina Turcu, a declarat pentru Digi24.ro că a fost o horă de bucurie pentru că au reușit să salveze un pacient cu Covid-19, care a fost de mai multe ori în stare critică.

„Acțiunea a durat 30 de secunde (atât este și durata clipului video - n.r.). Oamenii au păstrat distanța între ei”, a declarat Adina Turcu.

Ea a explicat că hora a fost o manifestare de bucurie că au reușit salvarea unui pacient cu coronavirus, internat din 6 martie, cu mai multe comorbidități. Pacientul a fost de mai multe ori în stare critică, iar salvarea lui a fost calificată de șefa spitalului drept o adevărată performanță medicală. Pacientul, care urmează să fie externat în cursul zilei de joi, a urmărit de la fereastra salonului hora din curte, a mai spus Adina Turcu.

Clipul postat pe Facebook a atras comentarii negative, dar și aprecieri din partea internauților.

„Voi ati innebunit cu totii? Cum sa va vina sa dansati cand lumea sufera in cladirea de langa(ca sa nu zic ca pacientii poate mor, fara sa isi mai vada familia) ... Imi veti zice ca au echipament deci nu se pot contamina,... Pai acum tot acest echip tb pus la pubela pt ca s-au atins reciproc, dar bine, poate in RO ne permitem sa facem risipa. Pt info, in Fr nu ne permitem asta...”, a criticat cineva.

„Dragi medici si voi asistenți ma rog pt sănătatea dvs să aveți putere de munca răbdare si noroc să vă protejați,acasă va asteapta familia copii cu sufletul la gură pt mine sunteti niste luptători cu suflet mare ,va iubesc si va respect”, a apreciat altcineva gestul.

Nu au lipsit nici glumele: „Respect personalului medical ! Faceți posibilă implementarea tratamentului in toate spitalele din tara”.

Editor: Bogdan Păcurar