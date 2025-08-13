Video Gestul teribilist al unui tânăr pe motocicletă care i-a adus o amendă de 800 de lei și suspendarea permisului Data actualizării: 13.08.2025 23:36 Data publicării: 13.08.2025 23:32 Foto: Captură video Facebook / Poliția Capitalei Un gest teribilist și o filmare pentru rețelele sociale i-au adus unui tânăr motociclist din Capitală o amendă de peste 800 de lei, dar și statutul de pieton pentru următoarea lună. Pasajul Basarab, dezastru pe bani publici. Proiect de peste 285 de milioane de euro, degradat după 14 ani fără recepție Milionar condamnat pentru că a vrut să-și ucidă fosta soție, eliberat din închisoare după 3 zile. A fost apărat de ministrul Justiției Val de căldură intens în ultima lună a verii: cum va fi vremea la mare și în București. Explicațiile șefei ANM, Elena Mateescu Bolojan, despre tăierile de personal din instituțiile de stat: „Uneori, cei din posturile de conducere sunt cât cei care lucrează” Patru oameni au fost răniți într-o explozie la Bacău Jandarmii înarmați la metrou au dat naștere unor teorii ale conspirației. Ce spun oamenii care s-au întâlnit cu ei în stații Cătălin Drulă, despre planul AUR de a forma un guvern cu PSD: „În business există o expresie – preluare ostilă” Alexandru Rogobete îl apără pe managerul Spitalului Floreasca. Documentele care contrazic declarațiile ministrului Un deținut condamnat pentru act sexual cu un minor a evadat din penitenciar Bărbatul de 23 de ani a accelerat mult peste viteza legală și a ridicat roata din față a motocicletei, moment în care a fost tras pe dreapta de un echipaj de la rutieră. Deși a încercat să se replieze în momentul în care i-a văzut pe polițiști, propria filmare l-a dat de gol, așa că nu a scăpat de sancțiune. Poliția Capitalei, care a publicat imaginile pe rețelele de socializare, amintește că mai bine de 580 de șoferi care au condus agresiv au rămas fără permis de la începutul anului, în București. Editor : Liviu Cojan Etichete: bucuresti amenda motociclist permis suspendat gest teribilist Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a... 2 Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea... 3 „Este ca în timpul Războiului Rece”. De ce au fost trimiși soldații și reintroduse... 4 Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone... 5 AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este...