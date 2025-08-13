Un gest teribilist și o filmare pentru rețelele sociale i-au adus unui tânăr motociclist din Capitală o amendă de peste 800 de lei, dar și statutul de pieton pentru următoarea lună.

Bărbatul de 23 de ani a accelerat mult peste viteza legală și a ridicat roata din față a motocicletei, moment în care a fost tras pe dreapta de un echipaj de la rutieră.

Deși a încercat să se replieze în momentul în care i-a văzut pe polițiști, propria filmare l-a dat de gol, așa că nu a scăpat de sancțiune.

Poliția Capitalei, care a publicat imaginile pe rețelele de socializare, amintește că mai bine de 580 de șoferi care au condus agresiv au rămas fără permis de la începutul anului, în București.

