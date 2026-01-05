Live TV

Ghișeul.ro a picat pentru a doua oară de la începutul anului

Data actualizării: Data publicării:
ghiseul.ro-telefon-digitalizare-1536x1024
Platforma Ghișeul.ro. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Platforma prin care românii își plătesc taxele și impozitele, mărite de la întâi ianuarie, este indisponibilă pentru a doua oară de la începutul anului. 

Românii care vor să-și plătească dările către stat fără să stea la cozi la ghișeu, întâmpină o problemă în drumul către calitatea de cetățean responsabil. Platforma online prin care se pot face plățile, este picată la nivel național.

Aminitm, platforma ghiseul.ro, prin care contribuabilii plătesc online taxe și impozite, a picat și vineri, nefiind funcțională câteva ore. Ulterior, site-ul a repornit, afișând un mesaj care spune că s-au efectuat lucrări de mentenanță.

Românii erau întâmpinați atunci de următorul mesaj: „Momentan se efectuează lucrări de mentenanţă asupra Sistemului Naţional Electronic de Plată online cu cardul a taxelor şi impozitelor.

Ne cerem scuze pentru inconvenienţe şi vă multumim pentru înţelegere. Vă rugăm reveniți!

Vă multumim, echipa ghiseul.ro”.

De la 1 ianuarie 2026, românii sunt afectați de un nou val de taxe și impozite, după ce pachetul de modificări fiscale adoptat de Parlament a fost validat de Curtea Constituțională. O parte dintre aceste noutăți fiscale au fost introduse prin Ordonanța de urgență nr. 89/2025, cunoscută drept OUG „trenuleț”.

Noile măsuri se aplică deja și vizează atât persoanele fizice, cât și firmele, cu impact direct asupra impozitelor pe locuințe și terenuri, taxelor auto, câștigurilor din investiții, veniturilor din chirii și platforme online, dar și asupra accizelor.

Platforma online Ghișeul.ro este un proiect derulat de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) și susținut de Asociația de Plăți Electronice din țară, care oferă românilor posibilitatea să vizualizeze și să plătească taxele și impozitele locale din orice loc, fără să se mai deplaseze ori să stea la cozi.

ghiseul
Sursa: Captura foto.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
venezuela protestatari
1
Ucraina reacționează după atacul SUA asupra Venezuelei: Are dreptul la „o viaţă normală...
coada de masini pe autostrada
2
Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul rutier din localitatea...
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
3
Lidera opoziției din Venezuela a venit cu un prim mesaj după ce Maduro a fost capturat de...
Politics: Meeting between the Italian Prime Minister Giorgia Meloni and the President of the French Republic Emmanuel Macron
4
Europa, împărțită după capturarea lui Maduro. Meloni îl laudă pe Trump, Macron critică...
drapelele ue si sua
5
Aliații SUA consideră că America provoacă mai multe probleme decât poate rezolva: „O...
Fotbalistul român care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg: "Nu vreau să mă operez!"
Digi Sport
Fotbalistul român care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg: "Nu vreau să mă operez!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan
Ce a răspuns Ilie Bolojan când a fost întrebat dacă și-a plătit taxele pe 2026
lei in portofel
De la 1 ianuarie 2026 au intrat în vigoare majorări de taxe și impozite. Ce se schimbă și cine plătește mai mult
grafica cu monede si procente
Deficit bugetar de 6,4% după primele 11 luni din 2025. „Dacă statul a fost cumpătat în decembrie, putem încheia anul sub ținta de 8,4%”
monede cu procente
Economia în 2026. Predicțiile lui Adrian Codîrlașu, președintele CFA România: „Puterea de cumpărare va continua să scadă”
palatul parlamentului
Taxe majorate în București: CGMB a aprobat modificările pentru 2026. Impozitele pe locuințe vor crește cu aproape 80%
Recomandările redacţiei
Ninsoare în București, 17 februarie 2025.
Ministerul de Interne a convocat Comandamentul de iarnă. Autoritățile...
pompieri scot masini din zapada
Meteorologii anunță noi ninsori și viscol, iar vremea se răcește în...
Radoslaw Sikorski
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală...
Diana Buzoianu, ministra Mediului.
Buzoianu anunță lansarea procesului de selecţie pentru funcţia de...
Ultimele știri
Jandarmi transformați în faianțari. Subofițeri din Constanța acuză conducerea că îi obligă să monteze gresie în unitate
Replica premierului Groenlandei pentru Trump: „Gata cu fanteziile de anexare”
Noul primar al New Yorkului, Zohran Mamdani, lansează o consultare de 100 de zile împotriva „înşelăciunilor la chirii”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Una dintre cele mai norocoase zile din 2026. Cum arată horoscopul săptămânii 5-11 ianuarie pentru fiecare...
Cancan
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef...
Fanatik.ro
Coincidență incredibilă! Treningul purtat de Nicolás Maduro în momentul în care a fost capturat de americani...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Rapid i-a găsit înlocuitor lui Franz Stolz. A venit în România acum 7 ani și a fost în top 5 sezonul trecut...
Adevărul
Piața construcțiilor: ce se va întâmpla cu prețurile apartamentelor în 2026
Playtech
Țara ieftină din Europa care atrage turiștii în vara 2026: berea e la 1 euro, iar o masă completă ajunge la...
Digi FM
Heidi Klum, pozată de paparazzi la plajă. În costum de baie, de mână cu soțul tinerel. Pare că nu au nicio...
Digi Sport
E considerată trădătoare în Rusia, după ce a ales să apere alt drapel. La aproape un an distanță, a ieșit în...
Pro FM
Ce lecție i-a dat Anna Lesko fiului ei după o criză într-un magazin de jucării. Gestul radical care i-a...
Film Now
Martin Scorsese numește moartea lui Michele și Rob Reiner "o obscenitate": "Din prima clipă mi-a plăcut să...
Adevarul
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în Asia Centrală și dezastrul...
Newsweek
Efectele ordonanței trenuleț în 2026: Pensii înghețate sau suspendate, indemnizații amânate. Lista completă
Digi FM
Mickey Rourke a ajuns la fundul sacului? Notificat să plătească zeci de mii de dolari de chirie restantă sau...
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău după o masă copioasă de sărbători. Ce este coma alimentară
Digi Animal World
Pisică rară, cu capul plat, redescoperită în sudul Thailandei. A fost considerată dispărută timp de 29 de ani
Film Now
Evangeline Lilly, leziuni cerebrale și o funcționare redusă a creierului. Actrița din Lost a leșinat și a...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...