Data actualizării: Data publicării:
gigi becali face declaratii la palat
Gigi Becali, finanțatorul FCSB. Foto: Profimedia

Finanțatorul echipei de fotbal FCSB este vizat de un control al fiscului. Verificările făcute cu softul ANAF ar fi scos la iveală cheltuieli nejustificate făcute de club.

Este vorba de 7 milioane de lei. Într-o declarație pentru Digi24, Gigi Bvecali a confirmat că inspectorii ANAF au început ieri un control, dar spune că este vorba de fapt despre o eroare, informează Digi24.

„Ce cheltuieli nejustificate? Să zică ce? Softul a dat eroare, softul nu știe, tu bagi niște date și el îți dă niște informații. El nu știe, de exemplu că un jucător de fotbal poți săîl cumperi cu 100.000 și săîl vinzi cu 10 milioane. Sau poți să îl cumperi cu 3 milioane și să îl dai cu 100.000.Asta nu știe softul. El știe că că un jucător de fotbal este activ necorporal, adică este ca o casă, nu poți să vorbești cu softul, cum se întâmplă la fotbal”, a fost poziția lui Becali.

„Nu spun ei (nr. ANAF) că această sumă este nejustificată, spune softul”, a mai spus Gigi Becali.

