Gigi Becali, operat la coloana vertebrală. Care este starea patronului FCSB

Data publicării:
gigi becali face declaratii
Gigi Becali. Foto: Profimedia

Omul de afaceri Gigi Becali a fost supus recent unei intervenţii chirurgicale la nivelul coloanei cervicale, potrivit unui comunicat al clinicii particulare unde s-a efectuat operația.

„Procedura s-a desfăşurat cu succes, în doar 30 de minute, pacientul fiind în prezent în stare stabilă şi în proces de recuperare. Intervenţia a fost necesară din cauza unei compresii cervicale care genera dureri intense şi disconfort major.”, transmit reprezentanţii clinicii, într-un comunicat.

„În cazul domnului Becali, vorbim de o afectare cervicală care necesita o abordare promptă şi precisă. Am folosit o tehnică ultra minim invazivă pentru a reduce riscurile şi pentru a-i permite o recuperare cât mai rapidă şi mai completă. Evoluţia imediat postoperatorie este foarte bună, iar cu respectarea indicaţiilor medicale, ne aşteptăm la o recuperare completă”

Conform echipei medicale, recuperarea lui Gigi Becali decurge normal. Acestava fi monitorizat şi va urma o recuperare completă şi durabilă, scrie News.ro.

 

