Giurgiu: Plan roșu de intervenție, activat după ce un microbuz cu 16 persoane s-a răsturnat pe DN5, în zona localității Plopșoru

Autorităţile au activat planul roşu de intervenţie, după ce un microbuz cu 16 persoane s-a răsturnat, sâmbătă, în afara părţii carosabile, pe DN 5, în zona localităţii Plopşoru, pe sensul de mers spre Giurgiu, relatează Agerpres.



„Autorităţile au fost solicitate să intervină după ce un microbuz cu pasageri s-a răsturnat în afara părţii carosabile, pe DN 5, în zona localităţii Plopşoru, pe sensul de mers spre Giurgiu. Din informaţiile primite la acest moment, în autovehicul se aflau 16 persoane. Având în vedere numărul ocupanţilor, pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la nivelul judeţului a fost activat planul roşu de intervenţie”, se arată într-un comunicat transmis de Instituţia Prefectului Judeţului Giurgiu.

O femeie a fost rănită, fiind transportată la spital, potrivit RRA.



La faţa locului, au fost alocate forţe din cadrul ISU Giurgiu şi ISU Bucureşti-Ilfov, respectiv o maşină de descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, un punct medical avansat, o autospecială de stingere şi opt resurse medicale SMURD şi SAJ.



Șoferul a fost testat pentru consum de alcool, testul a fost negativ. Cauzele accidentului sunt investigate.

