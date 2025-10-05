Un nou trend adună milioane de vizualizări pe internet. În centrul atenției este un om al străzii care aparent e chiar în casa oamenilor țintiți de farsă. AI prank ridică întrebări despre limitele tehnologiei, dar și despre cât de ușor pot fi păcăliți utilizatorii în mediul online.

Imaginile cu un om al străzii care se află în locuință sunt generate, de cele mai multe ori, de membri ai familiei, care le trimit apoi persoanelor apropiate, și le cer ajutorul. Fotografiile nu sunt reale, dar par convingătoare, și în multe cazuri panica se intalează rapid.

Pentru unii e doar divertisment, alții însă cred că imaginile sunt reale și spun că vor suna la 112. Atenție însă, în cazul în care se va dovedi că ați fost victima unei farse, riscați amendă de până la 4.000 de lei pentru că ați alertat inutil autoritățile.

În câteva zile, trendul a strâns milioane de vizualizări.

Imaginile generate cu ajutorul inteligenței artificiale pot fi create în doar câteva secunde, este nevoie doar de câteva indicații scrise, și vă voi demonstra: am lângă mine un fotoliu gol, îi voi face o fotografie, iar acum îi voi cere integenței artificiale să genereze un bărbat care stă așezat pe acest fotoliu. Imaginea creată poate părea autentică, în realitate, însă, nu a fost făcută cu un aparat foto, ci cu un algoritm care calculează cum ar trebui să arate fiecare pixel, explică Isabella Neagu, jurnalist Digi24.

Experții indică unele elemente care sunt specifice imaginilor generate cu inteligența artificială.

Mișu George, specialist IT. Cel mai simplu mod de a-ți da seama dacă o imagine e generată cu AI este să te uiți la detaliile care nu au sens pentru un om real. De exemplu: AI greșește frecvent anatomia - degete prea multe, mâini deformate, dinți uniformi, ca o bară albă, sau ochi care nu privesc în aceeași direcție. Apoi, verifică luminile și imbrele. AI-ul nu respectă fizica. Poți avea umbre care merg în direcții diferite, sau reflexii care nu apar deloc. Un alt semn, e perfecțiunea artificială. Pielea prea netedă, culori saturate, un aer de reclamă. Dacă pare prea bună ca să fie adevărată, probabil chiar e făcută de AI. Uită-te și la scrisul din imagine. De multe ori, textul e distorsionat, sau literele sunt amestecate și fără sens. Iar dacă apar dubii, există instrumente online care pot verifica imaginea.

Trendul continuă să adune milioane de vizualizări pe TikTok. Specialiștii spun că astfel de exemple pot deveni tot mai frecvente, pe măsură ce imaginile generate cu AI devin mai ușor de produs și de distribuit.

Editor : Liviu Cojan