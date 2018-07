Graţiela Gavrilescu, atac la adresa guvernării tehnocrate

Taxa de mediu nu se reintroduce! Cel puţin, până la sfârşitul acestui an, când ministrul Mediului speră că va exista o nouă formulă de calcul. În acelaşi discurs, Graţiela Gavrilescu a lansat critici dure la adresa guvernării tehnocrate care şi-a încheiat mandatul acum aproape doi ani. „Anul 2016 a fost anul amorţirii poporului român", a spus ministrul.

Graţiela Gavrilescu: „Vă aduc aminte că la preluarea mandatului în 2017 am spus că sunt surprinsă, consternată că am găsit situaţia la ministerul mediului cea lăsată la finalul lui 2015, 2016 a fost un an pierzător nu numai pentru mine, cea care prelua mandatul ministerului, ci pentru întreg poporul român, putem să spunem, într-adevăr, a fost anul amorţirii poporului român.

Vizavi de calitatea aerului şi o taxă de mediu, nu vom vorbi de nicio taxă de mediu, ce vă pot spune e că nu vreau să se repete greşeala vreau ca formula de calcul la care grupul de lucru lucrează să fie o formulă care să nu mai poată fi contestată, atacată, o formulă care să stea în picioare, cel care polueaza conform acelei formule să fie cel care să primească o penalitate”.

Reporter: Ne puteţi explica cum se va plăti taxa?

Graţiela Gavrilescu: „În perioada următoare în cele cinci luni care au mai rămas, vom explica, avem proceduri, emitem cinci ordine de ministru care ţin locul unor proceduri de punere în operă a OUG, a planului de gestionare a deşeurilor, e cel mai bine, vreau ca procedura să fie repetată în fiecare întâlnire”.

Etichete:

,

,