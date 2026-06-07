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Grav accident rutier pe DN1F, în judeţul Cluj, unde o motocicletă a intrat în coliziune cu un autoturism

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masina avariata in accident
În accident au fost implicate un autoturism şi o motocicletă.

Un grav accident rutier s-a produs, duminică după amiază, pe drumul naţional 1F, în judeţul Cluj. Un motociclist a fost găsit în stop cardiorespirator, după ce vehiculul pe care îl conducea a intrat în coliziune cu un autoturism.

Evenimentul rutier s-a petrecut pe raza localităţii Mera.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Cluj informează că în accident au fost implicate un autoturism şi o motocicletă, iar în urma impactului deosebit de grav, motociclistul se află în stop cardio-respirator.

La ora transmiterii acestei ştiri, echipajele îi fac manevre de resuscitare, la faţa locului aflându-se două autospeciale cu modul de descarcerare şi o ambulanţă SMURD de terapie intensivă mobilă.

Poliţia anunţă că DN1F – E81, este blocat pentru efectuarea cercetărilor şi stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

Editor : Liviu Cojan

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