Grevă japoneză în spitale. SANITAS amenință cu greva generală dacă revendicările sunt ignorate: „Dialog, nu indiferență”

Federația SANITAS a declanșat marți greva japoneză în spitale și unități de asistență socială din întreaga țară, prin purtarea de banderole de către angajați. Sindicaliștii transmit un avertisment autorităților și susțin că pot recurge la greva generală dacă revendicările privind salarizarea și drepturile personalului continuă să fie ignorate.

Potrivit organizației sindicale, acțiunea se va desfășura prin purtarea de banderole de către membrii de sindicat și are rolul de a transmite un mesaj clar autorităților, reprezentând atât un avertisment, cât și un apel la dialog. „Dorim să transmitem un mesaj clar autorităților, un avertisment și un apel la dialog”, au transmis reprezentanții Federației Sanitas.

Sindicaliștii subliniază că greva japoneză nu reprezintă etapa finală a protestelor și avertizează că, în cazul în care revendicările angajaților din sistemul de sănătate și asistență socială vor continua să fie ignorate, organizația intenționează să declanșeze o grevă generală, cu întreruperea activității, în condițiile prevăzute de lege.

„Acest demers nu este scopul final al acțiunilor noastre. Dacă revendicările angajaților din sănătate și asistență socială vor continua să fie ignorate, Sanitas intenționează declanșarea unei greve generale, cu întreruperea activității, în condițiile prevăzute de lege”, precizează federația.

Reprezentanții Sanitas afirmă că își doresc identificarea unor soluții prin dialog și evitarea escaladării conflictului social, fiind nemulțumiți de noua lege a salarizării.

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Principalele revendicări formulate de Federația Sanitas sunt:

valoare de referință 4.325 lei;

coeficienți salariali corecți și echitabili;

spor de tură menținut la 15%;

spor pentru sâmbătă și duminică menținut la 100 %;

personalul TESA să fie în aceeași Anexă cu personalul sanitar.

Federația Sanitas este una dintre cele mai mari organizații sindicale din domeniul sănătății și asistenței sociale din România, reprezentând angajați din spitale, unități medicale și instituții de asistență socială din întreaga țară.

Editor : M.I.