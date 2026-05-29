Grevă săptămâna viitoare la Fabrica de Arme Cugir. Tot atunci, conducerea discută cu reprezentanții unei firme de armament din Germania

Sindicaliştii de la Fabrica de Arme Cugir anunţă că vor intra în grevă, miercurea viitoare, în timp ce conducerea fabricii va discuta cu oficialii companiei germane J.P. Sauer & Sohn.

Sindicatul Societăţii Fabricii de Arme Cugir anunţă declanşarea unei greve generale în cadrul societăţii, programată pentru miercuri, relatează ziarulunirea.ro, scrie news.ro.

Jurnaliştii locali notează că decizia de oprire totală a lucrului a fost adoptată pe fondul nemulţumirilor angajaţilor privind salariile şi al lipsei de rezultate concrete în urma solicitărilor de majorare a veniturilor.

„Protestul se va desfăşura în plin context al negocierilor comerciale derulate între fabrica din Cugir şi renumita firmă germană de armament J.P. Sauer & Sohn GmbH”, scrie sursa citată.

Liderul de sindicat, Ioan Neagu, a afirmat că „angajaţii îşi doresc stabilitate economică şi venituri corecte, corelate cu importanţa contractelor discutate şi cu nivelul de calificare solicitat în această industrie strategică”, sindicaliştii solicitând conducerii fabricii soluţii „imediate şi concrete” pentru rezolvarea revendicărilor salariale şi avertizând că activitatea de producţie va rămâne blocată până la găsirea unui acord sustenabil.

