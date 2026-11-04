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Grindeanu îi cere liderei AfD să retragă acuzațiile la adresa românilor: Readuceți la viață o mentalitate din Al Doilea Război Mondial

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Sorin Grindeanu.
Sorin Grindeanu. Foto: Profimedia
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Din articol
„A învinovăți colectiv oamenii pe baza originii lor contravine valorilor UE” „Românii merită același respect de care se bucură germanii în întreaga Europă”

Sorin Grindeanu i-a cerut public liderei partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, să își retragă afirmațiile potrivit cărora imigranții români „jefuiesc” sistemul de protecție socială german și să prezinte scuze comunității românești. Într-un mesaj publicat miercuri pe platforma X, Grindeanu a condamnat generalizările făcute pe criterii de naționalitate și a amintit contribuția celor peste 500.000 de români care lucrează legal în Germania.

„A învinovăți colectiv oamenii pe baza originii lor contravine valorilor UE”

„Doamnă Alice Weidel, vă cer public să vă retrageți afirmația potrivit căreia «imigranții din România jefuiesc» sistemul de protecție socială al Germaniei și să prezentați scuze comunității românești din Germania”, a scris Sorin Grindeanu, miercuri, pe platforma X.

Acesta a invocat numărul românilor care lucrează legal în Germania și contribuie la sistemul de asigurări sociale, precum și prezența medicilor români în sistemul sanitar german.

„Peste 500.000 de români lucrează legal în Germania și contribuie la sistemul de asigurări sociale, la fel ca orice cetățean german. Aceștia reprezintă trei din patru români de vârstă activă, o proporție la fel de ridicată ca în cazul germanilor. Peste 4.000 dintre ei sunt medici care îngrijesc cu devotament pacienți germani”, a transmis Grindeanu.

În mesajul său, Grindeanu a criticat generalizările făcute pe criterii de origine și a făcut referire la valorile europene și la istoria celui de-Al Doilea Război Mondial.

„A învinovăți colectiv oamenii pe baza originii lor contravine valorilor pe care a fost construită Uniunea Europeană. Am sperat că o asemenea mentalitate a rămas îngropată sub ruinele celui de-Al Doilea Război Mondial. Dumneavoastră o readuceți la viață.”

Acesta a amintit și de rolul Uniunii Europene în dezvoltarea Germaniei, făcând referire la moștenirea fostului cancelar german Konrad Adenauer.

„Uniunea Europeană a permis Germaniei să redevină un partener egal și i-a deschis accesul la piața unică. Aceasta este moștenirea lui Adenauer. Prețuiți-o, nu o subminați prin xenofobie.”

„Românii merită același respect de care se bucură germanii în întreaga Europă”

Grindeanu a subliniat că românii trebuie să beneficieze de același respect ca cetățenii germani în celelalte state europene.

„Românii merită același respect de care se bucură germanii în întreaga Europă. Spre deosebire de dumneavoastră, eu voi apăra drepturile germanilor care lucrează sau călătoresc în Uniunea Europeană, la fel cum apăr astăzi drepturile compatrioților mei români.”

„Germanii care lucrează zi de zi alături de români știu că mesajul dumneavoastră nu îi reprezintă!”, a încheiat Sorin Grindeanu.

Controversa a izbucnit după difuzarea unei investigații a televiziunii publice regionale germane MDR, care prezintă, printre altele, situația din Magdeburg, capitala landului Saxonia-Anhalt, unde cheltuielile sociale pentru cetățenii români au crescut de peste 20 de ori, ajungând la trei milioane de euro anual.

Pornind de la această investigație, Alice Weidel, lidera AfD, i-a acuzat pe imigranții români că „jefuiesc sistemul social” german.

Într-o intervenție la Digi24, Tudor-Dan Ancuța, consilier parlamentar în Bundestagul german, a explicat că declarațiile liderei AfD se înscriu într-o strategie politică prin care formațiunea încearcă să atragă sprijin electoral folosind discursuri îndreptate împotriva diferitelor comunități de imigranți.

Editor : Ș.A.

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