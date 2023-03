Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a spus luni, în cadrul unei conferințe de presă, că locomotiva care a cauzat accidentul de sâmbătă, 25 martie, din Gara Galați, a ieșit din revizie în dimineața acelei zilei.

„Locomotiva care a cauzat accidentul de sambătă seara, 25 martie, a ieșit din revizie tehnică, din depoul Ploiești, în dimineața acelei zilei. Am raportul din acest punct de vedere. (...)Restul datelor și toate aspectele legate de anchetă, fie ca vorbim de Teleroman sau Galați vor fi făcute publice si vor fi prezentate”, a spus ministrul.

Totodată, el susține că sistemul feroviar este subfinanțat de zeci de ani și pentru a evita asemenea accidente sunt necesare investiții. „Standardele tehnice în sistemul ferivoar trebuie să fie asigurate mereu la cei mai buni parametri pentru ca asemenea tragedii să nu se mai repete. Tot din capul locului trebuie să spun că de zeci de ani acest sistem a fost subfinanțat. Asta e o realitate pe care nu o putem să o negăm. (…) Trebuie precizat faptul că sunt foarte multe lucruri de făcut în domeniul feroviar pentru că acești zeci de ani de subfinanțare ne-au adus într-o situație nu tocmai fericită și că tot ceea ce înseamnă program operațional de transporturi sau PNRR înseamnă de fapt o reformă din temelii a acestui sistem feroviar”, a spus Grindeanu.

Ministrul Transporturilor a solicitat CFR Călători să facă „urgent o verificare tehnică a materialului rulant feroviar aflat în uz”. „În urma incidentului din această seară din Gara Galați, până la clarificarea cauzelor producerii acestuia și, având în vedere că este al doilea accident feroviar produs într-un timp foarte scurt, am decis următoarele: - să solicit CFR Călători să demareze urgent o verificare tehnică a materialului rulant feroviar aflat în uz. - de altfel, în urma incidentului de la Teleorman, am dispus reexaminarea tuturor mecanicilor de locomotivă începând cu luna aprilie. În calitate de ministru al Transporturilor al Infrastructurii consider că prioritatea CFR Călători este, în primul rând, siguranța călătorilor”, transmitea Sorin Grindeanu, la scurt timp după accident.

Conductorul de tren care a murit după accidentul de la Galați suferise cinci stopuri cardio-respiratorii

Femeia de 53 de ani care a decedat în urma accidentului feroviar din Galați a suferit cinci stopuri cardiorespiratorii, a transmis un medic de la Spitalul Judeţean de Urgenţă. „Colegii mei au intervenit, femeia a avut cinci stopuri cardio-respiratorii repetate. S-a făcut tot ce se putea, dar nu s-a reușit salvarea ei. A avut plagă penetrantă la nivelul gâtului și o fractură deschisă la tibie”, a spus medicul. Este vorba despre o femeie de 53 de ani, care era conductorul trenului de persoane R75576. Femeia fusese inițial stabilizată pe peron și în drum spre spital de către serviciul Ambulanță ajuns la fața locului, dar din cauza stopurilor cardio-respiratorii repetate nu a mai putut fi salvată. În urma impactului, au fost rănite patru persoane: mecanicul, conductorul, șeful de tren și un călător.

„La data de 25 martie 2023, în jurul orei 19:19, la Gara CFR Galați a avut loc un accident feroviar, după ce la o locomotivă s-ar fi defectat sistemul de frânare și a lovit un vagon de călători, la trenul care se forma cu destinația Galați – Buzău. Sunt 4 persoane rănite, dintre acestea doi călători, o femeie care a intrat în stop cardio respirator și un bărbat care a rămas încarcerat, precum și șeful de tren și mecanicul locomotivei. Intervin cei de la ISU Galați și polițiștii din cadrul Secţiei Regionale de Poliție Transporturi Galați”, transmitea Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi.



Editor : C.L.B.