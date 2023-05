Grindeanu: Noi am terminat banii din componenta dedicată Ministerului Transporturilor din POIM şi am cerut o suplimentare de 10 la sută

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat duminică, în emisiunea „În fața ta”, la Digi24, că ministerul pe care îl conduce a cheltuit, în premieră, banii din POIM (Programul Operaţional Infrastructură Mare) pe care îi putea accesa şi chiar a cerut o suplimentare de 10 la sută de la Ministerul Fondurilor Europene. El spune că a primit această suplimentare în valoare de 450 de milioane, din care deja s-au cheltuit 100 de milioane euro.

Grindeanu spune că Ministerul Transporturilor a cheltuit toate sumele alocate prin POIM, în valoare de 4,5 miliarde euro. „Pe toate exerciţiile bugetare, sigur PNRR este un program care vine peste toate programele operaţionale obişnuite din exerciţiile bugetare normale, până acum nu am reuşit, de când am intrat în UE, sumele de bani pe care le aveam alocate pe zona de transport. S-au dat banii înapoi. Aşa cum ştiţi, acum suntem la finalul exerciţiului bugetar 2014 - 2020, cu acea regulă, că se mai pot accesa sume de bani, până la sfârşitul anului acesta. Noi am terminat, ceea ce e o premieră, am terminat în urmă cu o lună, banii pe POIM componenta dedicată Ministerului Transporturilor şi vorbim de 4,5 miliarde de euro, sumele nerambursabile”, a declarat Sorin Grindeanu.

Ministrul Transporturilor a obţinut o suplimentare a sumei cu 450 milioane de euro. „Am cerut la Ministerul Fondurilor Europene o suplimentare, având în vedere că mai sunt 7-8 luni, până la sfârşitul anului şi sunt anumite componente care nu îşi vor cheltui banii şi vor trebui să dea banii înapoi la sfârşitul anului, neaccesând aceste sume. Şi atunci, într-o discuţie care s-a şi materializat cu ministrul Boloş am hotărât să mai cerem încă 10 la sută suplimentare şi am primit această sumă, 450 de milioane în plus, dintre care deja am accesat 100 de milioane. Eu cred că şi diferenţa de 350 de milioane o vom cheltui undeva în lunile de vară, astfel încât să mai putem să luăm bani de pe alte componente, de exemplu apă-canal. Nu se vor cheltui toţi banii alocaţi pe fostul exerciţiu bugetar şi România va fi nevoită, la sfârşitul acestui an, să îi dea înapoi”, a declarat Grindeanu.

În același timp, Ministerul Transporturilor a lansat Programul Operaţional de Transport care are sume din actualul exerciţiu bugetar. „O altă componentă şi care a demarat foarte bine este pe actualul exerciţiu bugetar unde avem Programul Operaţional de Transport pe care l-am lansat săptămâna trecută, au fost reprezentanţi ai Comisiei Europene, comisia de monitorizare, la Constanţa şi suntem înaintaţi, faţă de alte componente, alte programe operaţionale şi va intra pe gestionarea proiectelor lunile viitoare”, a declarat Grindeanu.

Editor : C.L.B.