Live TV

Gruparea care exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală: Actorul care ar fi coordonat gruparea a fost reținut

Data actualizării: Data publicării:
ofiteri diicot
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Actorul Vlad Marinescu, unul dintre liderii grupării care ar fi exploatat zeci de victime într-un club de striptease din Capitală, obligându-le să întrețină relații contra cost cu clienții, și alți zece membri ai grupării au fost reținuți de procurorii DIICOT și urmează să afle în cursul zilei de vineri, 27 februarie, dacă vor fi arestați preventiv pentru următoarele 30 de zile.

Pe lângă cei 11 membri ai grupării reținuți de procurori, au mai fost plasați sub control judiciar alte patru persoane. Toți membrii grupării sunt cercetați pentru constiturea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălarea banilor.

O altă persoană, prinsă în flagrant în timp ce deținea și vindea cocaină, este cercetat și pentru trafic de droguri de risc, mai subliniază DIICOT.

„În urma perchezițiilor efectuate în cursul zilei de ieri au fost găsite și ridicate sumele de aproximativ 525.000 lei, 40.000 euro, documente, dispozitive de stocare a datelor, bijuterii, 8 autoturisme, circa 1 kilogram cocaină (drog de mare risc), precum și alte mijloace de probă”, potrivit DIICOT.

 

Clubul vizat de perchezițiile DIICOT este „The Buddhist”, care funcționează de ani de zile în București și este unul dintre cluburile de striptease cunoscute în Capitală.

CITEȘTE MAI MULTE AICI: Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală (surse)

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
kim jong un si fiica lui inspecteaza o racheta
1
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al...
Viktor Orban
2
„O veste proastă pentru Europa”. Orban acuză liderii europeni că „au convenit cu Zelenski...
steagurile sua si cuba
3
Canada anunță că va acorda „imediat” Cubei 5,8 milioane de dolari sub formă de ajutor...
BUCURESTI - PSD - CONSILIUL POLITIC NATIONAL - 13 IAN 2025
4
Un primar avertizează că reforma lui Bolojan poate fi fentată. Care este trucul legal...
firma anaf la intrarea in institutie
5
Guvernul vrea să suspende până la finalul lui 2026 dreptul de a solicita de la ANAF...
Gestul făcut de Alexandru Țiriac, când Sorana Cîrstea s-a îndreptat către el. Imaginile surprinse după despărțire
Digi Sport
Gestul făcut de Alexandru Țiriac, când Sorana Cîrstea s-a îndreptat către el. Imaginile surprinse după despărțire
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Imagini de la perchezițiile DIICOT din clubul „The Buddhist”
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală (surse)
ofiteri diicot
Amplu caz de proxenetism într-un club de striptease din Capitală. Zeci de victime obligate să întrețină relații sexuale cu clienții
politist-de-frontiera
Metoda „Loverboy”, aplicată de un polițist de frontieră. Agentul este acuzat de trafic de minori și proxenetism
Cătușe
Două tinere, obligate să se prostitueze: percheziții și arestări în Constanța
CEO Facebook Mark Zuckerberg cu mâna la gură
„Cea mai mare piață pentru prădători și pedofili”. Meta, în fața unui proces istoric pentru acuzații de exploatare a copiilor
Recomandările redacţiei
ilie bolojan guvern
Guvernul s-a răzgândit: proiectul care reducea unele taxe și impozite...
ARH N17 PARCARI CU PLATA BUCURESTI VO 120822_00369
Schimbare majoră în București: nu se mai poate plăti cash la...
mesaj-ro-alert-dsu
Mesaje RO-Alert în Tulcea: MApN a ridicat în aer două avioane F-16...
nicusor dan
Nicușor Dan a promulgat legea privind pensiilor magistraților...
Ultimele știri
China a demis nouă oficiali militari înaintea unei reuniuni a Partidului. Printre ei, comandanții Marinei și ale Forțelor Terestre
AEP a sesizat Parchetul General cu privire la finanțarea campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan
O studentă reţinută de ICE a fost eliberată după ce primarul New York-ului a venit la Casa Albă şi a avut o întrevedere cu Trump
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna martie 2026. Racii pot avea cheltuieli legate de familie sau casă, Peștii învață să impună...
Cancan
Capitala a fost bombardată! Un avion a fost doborât în această dimineață. A început războiul dintre cele două...
Fanatik.ro
U Cluj – Oțelul Galați, miză uriașă pentru play-off! Rezultat surpriză pentru FCSB: ”O să meargă foarte...
editiadedimineata.ro
CNN și HBO, mai aproape de a fi câștigate de miliardari pro-Trump
Fanatik.ro
Dan Alexa și-a ales favorita la titlu în SuperLiga: ”Până acum clacau”. Când și-a dat seama cine va fi noua...
Adevărul
Regimul umbrelor. Ayatollahul Khamenei a construit în jurul său un regim „rezistent la lovituri de stat”...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Câți bani a plătit un bărbat pentru un zbor la clasa întâi. A rămas fără cuvinte: „Este o cameră de hotel în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"I-a furat iubita lui De Bruyne și vorbește despre valori!" Courtois i-a răspuns lui Chilavert, dar a primit...
Pro FM
Adda, primul clip de familie cu soțul și fiul. S-au distrat și au rămas cu amintiri de neuitat
Film Now
Baz Luhrmann, despre mariajul de 29 de ani cu Catherine Martin: „Este absolut real!” Ei duc vieți separate și...
Adevarul
Consilier al guvernatorul BNR: România a pierdut 8 miliarde de euro în două zile înaintea turului doi al...
Newsweek
Bătălia pentru creșterea pensiilor și ajutorului de handicap. Grindeanu: Oprim recesiunea. De unde bani?
Digi FM
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Momentul când un băiețel de doar trei ani e urmărit de un coiot uriaș, chiar în fața casei: „Nu am crezut...
Film Now
Fiul lui Audrey Hepburn susține că filmul cu Lily Collins nu i-ar fi plăcut celebrei sale mame: „Sper să...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...