Gruparea care exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală: Actorul care ar fi coordonat gruparea a fost reținut

Actorul Vlad Marinescu, unul dintre liderii grupării care ar fi exploatat zeci de victime într-un club de striptease din Capitală, obligându-le să întrețină relații contra cost cu clienții, și alți zece membri ai grupării au fost reținuți de procurorii DIICOT și urmează să afle în cursul zilei de vineri, 27 februarie, dacă vor fi arestați preventiv pentru următoarele 30 de zile.

Pe lângă cei 11 membri ai grupării reținuți de procurori, au mai fost plasați sub control judiciar alte patru persoane. Toți membrii grupării sunt cercetați pentru constiturea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălarea banilor.

O altă persoană, prinsă în flagrant în timp ce deținea și vindea cocaină, este cercetat și pentru trafic de droguri de risc, mai subliniază DIICOT.

„În urma perchezițiilor efectuate în cursul zilei de ieri au fost găsite și ridicate sumele de aproximativ 525.000 lei, 40.000 euro, documente, dispozitive de stocare a datelor, bijuterii, 8 autoturisme, circa 1 kilogram cocaină (drog de mare risc), precum și alte mijloace de probă”, potrivit DIICOT.

Clubul vizat de perchezițiile DIICOT este „The Buddhist”, care funcționează de ani de zile în București și este unul dintre cluburile de striptease cunoscute în Capitală.

CITEȘTE MAI MULTE AICI: Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală (surse)

Editor : M.G.