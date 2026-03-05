Live TV

Grupul DIGI prezintă oportunități de carieră studenților și absolvenților facultăților cu profil tehnic, la Târgul de cariere IT&C

Studenții și absolvenții facultăților cu profil tehnic sunt așteptați weekend-ul acesta la Palatul Parlamentului, pentru că se dă startul oficial celei de-a 19-a ediții a Târgului de cariere IT și comunicații.

Zeci de companii din domeniu, printre care și grupul DIGI, își vor prezenta și anul acesta oportunitățile de carieră, internship-uri și programe de practică din industria tehnologiei și a ingineriei.

Anul trecut, mai bine de 4.500 de participanți au ajuns la eveniment și au fost înregistrate în jur de 13.000 de aplicări pentru joburile și programele oferite de cele peste 60 de companii prezente, atât din România, cât și din străinătate.

Evenimentul este organizat de Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare a Politehnicii București.

