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Video Grupul DIGI România, premiat la Gala Camerei de Comerț București. Compania a câștigat patru premii

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Grupul DIGI este în Topul Firmelor din Capitală. Compania a câștigat patru premii la gala organizată de Camera de Comerț și Industrie București. Evenimentul, care celebrează cele mai performante firme, a ajuns la cea de-a 33-a ediție.

 

Emisiunea Business Club de la Digi24 a primit distincția specială pentru presă la gala Camerei de Comerț și Industrie București. De peste un deceniu, emisiunea analizează evenimentele majore din economie și mediul de afaceri, explicând publicului contextul și impactul lor.

„Mulțumim foarte mult, în numele întregii echipe Business Club, Camerei de Comerț București, pentru această distincție. Ne onorează, ne bucură, ne obligă să facem în continuare emisiuni bune. Business Club a devenit o emisiune, o fel de voce a mediului antreprenorial din România și ne bucurăm foarte mult de acest lucru. Suntem onorați de faptul că tot mai mulți oameni ne urmăresc”, a spus Ligia Munteanu, realizatorul emisiunii. 

DIGI România a plecat acasă și cu Premiul I la categoria „Top Firme din Municipiul București”, dar și cu trofeul de la categoria „Top Firme din Sectorul 5”. Disticțiile sunt o recunoaștere a rezultatelor financiare de excepție și a contribuției definitorii la evoluția sectorului de telecomunicații din țară.

Cu o istorie de peste trei decenii, DIGI este liderul serviciilor de comunicații mobile și fixe din România.

Cu operațiuni în Spania, Italia, Portugalia, Belgia și Regatul Unit, DIGI România a luat și Premiul pentru performanță românească pe piețe internaționale.

Evenimentul Camerei de Comerț și Industrie București premiază la fiecare ediție excelența în mediul business.  

Editor : C.S.

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