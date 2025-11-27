Guvernul a adoptat Strategia pentru produsele agroalimentare românești. Ce se schimbă pentru producători și consumatori

Guvernul a adoptat Strategia națională de promovare a produselor agroalimentare românești pentru perioada 2025-2029, un document prin care Executivul își propune să consolideze prezența produselor autohtone pe piața internă și să faciliteze accesul acestora pe piețele externe. Măsura vine în contextul în care România exportă în continuare cantități mari de materii prime și importă produse alimentare procesate, ceea ce menține un dezechilibru comercial în sector.

Concret, Guvernul vizează trecerea de la exportul de materii prime, precum grâu, porumb, lapte crud sau carne neprocesată, către dezvoltarea capacităților interne de procesare.

Această schimbare ar trebui să contribuie la crearea de locuri de muncă în mediul rural și la întărirea comunităților locale.

Promovare pe piața internă și pe piețele externe

Strategia prevede măsuri dedicate atât consumatorilor din România, cât și promovării produselor românești în afara granițelor.

Accentul este pus pe creșterea vizibilității produselor certificate, precum cele ecologice sau cele cu indicații geografice protejate, adică produse recunoscute oficial la nivel european pentru legătura lor cu o anumită zonă și un anumit mod tradițional de producție.

De asemenea, documentul urmărește o mai bună cooperare între producători, procesatori, autorități și consumatori, precum și dezvoltarea așa-numitelor „lanțuri scurte de aprovizionare”, un concept care presupune reducerea numărului de intermediari dintre fermier și consumator, astfel încât produsele să ajungă mai rapid pe piață, la un preț mai corect.

Un element-cheie al strategiei este înființarea unui Registru de piață dedicat produselor românești.

Acesta va funcționa ca o bază de date oficială, în care vor fi înscriși producătorii și produsele lor, și va permite consumatorilor să identifice mult mai ușor produsele autohtone.

Totodată, registrul va deveni un instrument de promovare pentru producătorii care dețin atestate de produs tradițional, certificări ecologice sau recunoașteri precum indicațiile geografice protejate, oferindu-le vizibilitate sporită atât pe piața internă, cât și în campaniile oficiale de promovare.

Implementarea Strategiei va fi supravegheată de un Comitet interinstituțional, care va avea rolul de a evalua periodic progresele și de a se asigura că măsurile asumate de Guvern sunt aplicate în mod real până în anul 2029.

Potrivit Executivului, acest mecanism de monitorizare ar trebui să prevină blocajele administrative și să permită ajustarea rapidă a politicilor, acolo unde va fi necesar.

Vezi documentul aici.

