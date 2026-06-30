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Guvernul a alocat bani pentru transferul în alte centre al persoanelor aflate în azilele ilegale din Bihor

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azile de batrani
FOTO: Profimedia Images
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Guvernul a alocat fonduri pentru relocarea celor 380 de persoane vulnerabile aflate în grija Asociaţiei "Bunul Samaritean" din judeţul Bihor, a anunţat marţi premierul interimar Ilie Bolojan.

El a declarat, la TVR 1, că acordarea unor ajutoare de urgenţă a fost solicitată de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă şi Ministerul Muncii.

"Ştiu că DSU şi Ministerul Muncii au solicitat un ajutor de urgenţă pe care l-am aprobat în această seară, în aşa fel încât persoanele care au fost ridicate de la această asociaţie să fie relocate către instituţii din judeţele limitrofe în aşa fel încât aceşti oameni să-şi găsească un adăpost, pentru că, fără alocarea acestui sprijin, nu ar fi îndeplinit condiţiile pentru a fi cazaţi în centrele pe care le deţin instituţiile statului", a afirmat Bolojan, citat de Agerpres.

Poliţiştii Direcţiei Investigaţii Criminale şi procurorii DIICOT au pus în aplicare, marţi, 27 de mandate de percheziţie în judeţul Bihor, la domiciliile mai multor persoane fizice, la sediile unor persoane juridice şi al unei instituţii publice, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de persoane în formă continuată şi complicitate la trafic de persoane în formă continuată.

Potrivit Poliţiei Române, a fost vizată destructurarea unei grupări de criminalitate organizată, care exploata persoane vulnerabile, în scopul obţinerii de foloase materiale, sub paravanul unei asociaţii umanitare şi de caritate, prin care ar fi creat un prejudiciu de circa 13,048 milioane de lei.

Sub aparenţa furnizării unor servicii sociale, medicale, de îngrijire şi protecţie, disimulate prin folosirea ca paravan a unei asociaţii umanitare şi de caritate, gruparea de criminalitate organizată ar fi indus în eroare donatori, aparţinători şi alte persoane interesate de oferirea serviciilor de îngrijire, pentru a obţine importante sume de bani din donaţii, sponsorizări, contribuţii, dar şi pensii, indemnizaţii de handicap, beneficii sociale, ajutoare pentru combustibil, ajutoare de înmormântare, precum şi alte venituri ori prestaţii sociale cuvenite victimelor.

Conform anchetatorilor, în perioada 2020 - iunie 2026, liderul grupului infracţional organizat, cu sprijinul membrilor, ar fi recrutat, primit şi adăpostit sute de persoane aflate în stare de vădită vulnerabilitate, persoane cu dizabilităţi psihice, care nu se puteau apăra şi nu îşi puteau exprima voinţa şi pe care le-ar fi menţinut într-o stare de dependenţă şi aservire.

Editor : A.P.

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