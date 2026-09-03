Guvernul a aprobat lista categoriilor de informaţii clasificate secret de stat la care are acces AEP

Guvernul a aprobat joi lista informaţiilor secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Autoritatea Electorală Permanentă, pentru ca instituţia să poată primi şi înregistra de la partenerii instituţionali, în mod oficial, documente clasificate secrete de stat, nivel strict secret, în registrul propriu de evidenţă a informaţiilor clasificate.

Hotărârea aprobată „creează cadrul juridic care permite Autorităţii Electorale Permanente să preia legal şi în timp util date esenţiale de nivel strict secret, potrivit domeniului de competenţă, precum şi să garanteze partenerilor instituţionali că documentele de importanţă deosebită pe care le transmit către AEP vor fi păstrate, procesate şi arhivate în spaţii care îndeplinesc standarde stricte de securitate fizică, egale cu cele din instituţiile de provenienţă”, potrivit unui comunicat al Guvernului.

„Până la momentul actual, toate informaţiile clasificate elaborate sau deţinute de AEP au fost stabilite exclusiv la nivelul 'Secret', iar această limitare a cadrului normativ secundar creează o asimetrie operaţională în raport cu alte instituţii cu care AEP colaborează strâns, în special în perioadele electorale (Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale)”, precizează sursa citată.

Actul normativ aprobă lista cuprinzând informaţiile secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de AEP, fiind stabilite două niveluri de secretizare - secret şi strict secret - pentru documentele clasificate secrete de stat preconizate a fi deţinute sau elaborate de AEP.

„Astfel, AEP va putea primi şi înregistra, de la partenerii instituţionali, în mod oficial documente clasificate secrete de stat, nivel strict secret, în registrul propriu de evidenţă a informaţiilor clasificate”, menţionează Guvernul.

Editor : B.P.