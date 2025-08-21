Live TV

Guvernul anunță modificări la paşapoartele simple temporare

Data actualizării: Data publicării:
pasapoarte romanesti
Foto: Inquam Photos / Alexandru Busca

Paşapoartele simple temporare eliberate de serviciile publice comunitare vor include, începând cu data de 15 septembrie, un cod QR semnat digital, verificabil prin citire optică.

Acest element criptografic va reduce riscurile de falsificare sau utilizare frauduloasă şi va aduce nivelul de securitate al documentelor mai aproape de cel al paşapoartelor electronice, se explică într-un comunicat transmis de Guvern.

„Introducerea elementelor criptografice moderne este necesară întrucât paşaportul simplu temporar românesc, deşi reprezintă un document de călătorie sigur, nu beneficiază de protecţia suplimentară oferită de suporturile digitale utilizate la paşapoartele electronice”, a precizat Executivul, potrivit Agerpres.

Prevederile actului normativ nu se aplică paşapoartelor simple temporare eliberate în baza cererilor depuse anterior datei de 15 septembrie. Acesta documente se supun regimului juridic în vigoare la data depunerii cererilor şi îşi păstrează valabilitatea până la data înscrisă în cuprinsul documentelor de călătorie sau până la momentul preschimbării acestora.

Hotărârea aprobată de Guvern armonizează normele naţionale cu standardele internaţionale şi europene de securitate a documentelor de călătorie, inclusiv cu recomandările Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI), Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 şi registrul PRADO.

„Prin aceste măsuri, Guvernul consolidează securitatea documentelor de călătorie, asigură respectarea angajamentelor internaţionale asumate de România şi răspunde nevoii de protecţie sporită a cetăţenilor în contextul mobilităţii transfrontaliere”, se menţionează în comunicat. 

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
guvernul bolojan
1
Guvernul Bolojan taie din privilegii: cum arată ordonanța de urgență care blochează...
accident a1
2
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte...
accident autostrada a1 ambulante masini politie
3
Au fost identificați tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR. Ce spune primarul...
vlad-pascu-accident-2-mai-1
4
Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare în dosarul 2 Mai
e on preluare
5
Guvernul a dat aviz negativ pentru preluarea E.ON România de către compania ungară MVM...
FOTO La 17 ani era acuzat că ar avea, de fapt, 42! La ce echipă a ajuns și cum arată astăzi
Digi Sport
FOTO La 17 ani era acuzat că ar avea, de fapt, 42! La ce echipă a ajuns și cum arată astăzi
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ukraine President Zelensky Greeted By President Trump at White House.
Cum a început Donald Trump să se distanțeze de negocierile de pace...
Control rovinietă. Foto: CNAIR/Facebook
Noua rovinietă, amânată cu șase luni de către Guvern. De la ce dată...
fasia gaza
Israelul și-a început asaltul asupra orașului Gaza. Sute de mii de...
Pensionari. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Guvernul a aprobat proiectul privind pensiile private: românii pot...
Ultimele știri
Inculpații din dosarul mercenarilor lui Potra au primit măsuri preventive mai blânde
Rezultate LOTO – Joi, 21 august 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Abuz sexual anchetat în Italia: Mai mulți bărbați publicau fotografii intime cu soțiile lor pe un grup online, fără ca acestea să știe
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan la sedinta de guvern
Bolojan: Aderarea României la OCDE în 2026 „rămâne o prioritate strategică”
radu miruta ministrul economiei
Radu Miruță critică reforma companiilor de stat, propusă de structura din Guvern condusă de PSD: „Praf în ochi”
Guvernul a decis care va fi locuința lui Traian Băsescu: un apartament într-un bloc. Decizia, secretizată
Ilie Bolojan Maia Sandu Chisinau
Ilie Bolojan merge în Republica Moldova: Prima vizită la Chișinău în calitate de premier
2025-06-23-0556
Tanczos Barna spune că „lucrurile nu merg bine” în coaliția de guvernare. Ce sincope a găsit și ce spune despre relația cu președintele
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără susține că Vladimir Putin i-a fost iubit la 17 ani, în timp ce el era căsătorit cu Ludmila și...
Cancan
ULTIMUL mesaj al Georgianei, adolescenta de 14 ani care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubitul: 'Viața...
Fanatik.ro
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care...
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
Adio, Universitatea Craiova! Transfer de ultimă oră, înainte de decisivul cu Bașakșehir. Exclusiv
Adevărul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii...
Playtech
Adevărul despre semnele de pe corpul lui Vladimir Putin! Un medic explică de ce suferă liderul rus, este...
Digi FM
Cine este bărbatul găsit împușcat într-un cimitir din Giugiu. Ce i-a spus soției sale înainte de a recurge la...
Digi Sport
"Suntem țară mică!". Gigi Becali a intrat în direct, după lovitura uriașă primită de FCSB
Pro FM
Prieten apropiat, despre Ozzy Osbourne: „A trăit la limită atât de mult, încât faptul că a ajuns să trăiască...
Film Now
„Frumoasă, puternică, asumată”. Sharon Stone, imaginea senzualității într-o ținută sumară pe coperta Harper's...
Adevarul
Mărturia veteranului ucrainean luat prizonier de propriii camarazi după ce a fost recrutat forțat de ruși
Newsweek
Tăierea pensiilor speciale. Procurorul Horodniceanu, cu 40.000 lei salariu, amenință: Nu acceptăm!
Digi FM
Andreea Bălan, criticată după ce s-a îmbrăcat în fustă mini la Mănăstirea Prislop: "Cum de te-au lăsat să...
Digi World
O lună a planetei Uranus, necunoscută anterior, descoperită cu ajutorul telescopului spaţial James Webb. „O...
Digi Animal World
Au instalat o cameră în grădină și nu le-a venit să creadă ce au surprins. Două vulpi au transformat o...
Film Now
Fostul soț al Jessicăi Alba nu-și mai ascunde noua relație. Iubita lui model, cu 20 de ani mai tânără, toată...
UTV
Cum arată casa de vacanță a Andreei Esca de la Nisa. Piscină, grădină spațioasă și amintiri de familie