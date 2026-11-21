Urmează săptămâni de foc pentru Guvernul Niculescu. Pretențiile ministerelor pentru rectificarea bugetară au crescut de la 60 de miliarde de lei, la aproximativ 70 de miliarde, potrivit unor surse din Executiv. În plus, Ministerul Finanțelor trebuie să găsească bani și pentru pensii, dar și să stabilească cu cât vor fi majorate.

Guvernul lucrează în prezent la a doua rectificare bugetară, cea mai importantă, dat fiind faptul că de această dată se vor aloca mai mulți bani. Cea de-a doua rectificare bugetară ar urma să fie pregătită pânâ la finalul lunii noiembrie. Purtătorul de cuvânt al Guvernului a anunțat vineri, 20 noiembrie, că majoritatea ministerelor au transmis sumele de care au nevoie, urmând ca săptămâna viitoare să fie adunate toate datele.

Ministrul Finanțelor a declarat în urmă cu câteva săptămâni că ministerele au cerut 60 de miliarde de lei pentru a doua rectificare și recunoștea că suma este exagerată.

„Este o sumă foarte mare. Nu cred că România îşi permite să aloce sume de o asemenea magnitudine. Cred că trebuie să fim responsabili şi cred că în adâncul sufletului lor, toţi ordonatorii ştiu că acea sumă este un pic exagerată”, a declarat Alexandru Nazare la acea vreme.

În prezent, surse din Ministerul de Finanțe susțin că s-au mai adunat solicitări, care ajung spre suma de 70 de miliarde de lei.

De asemenea, pe lângă rectificarea bugetară, Guvernul schițează și bugetul pentru anul 2027, care trebuie să cuprindă creșteri de pensii, dar și alte relaxări fiscale promise deja de PSD, cum ar fi reducerea CASS pentru mame.

Toate aceste cheltuieli se vor face pe datorie, pentru că statul continuă să se imprumute. Până la finalul anului, Guvernul trebuie să mai ia de pe piețele interne și externe peste 30 de miliarde de lei. Astfel că datoria publică a țării este estimată să atingă un nou record, potrivit datelor Profit.ro. Peste 1.300 de miliarde de lei, adică aproximativ 62% din PIB. De anul trecut și până în prezent datoria publică a crescut cu 3%.

Editor : Andreea Rubica