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Guvernul este dispus să plătească pentru menținerea trupelor americane în România. Concluziile întâlnirii Niculescu-Colby (surse)

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Întâlnirea reprezentanților Guvernului României cu delegația de la Pentagon, 5 noiembrie. Sursă foto: Facebook / Luca Niculescu
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Guvernul României este dispus să susțină financiar păstrarea trupelor americane pe teritoriul țării, este principalul mesaj transmis de premierul Luca Niculescu în cadrul întâlnirii cu subsecretarul pentru Politica de Apărare al Statelor Unite ale Americii, Elbridge Colby, au transmis pentru Digi24 surse guvernamentale.

România are un interes major în susținerea prezenței militare americane pe teritoriul țării, este mesajul transmis de reprezentanții Guvernului în cadrul întâlnirii cu Elbridge Colby, potrivit surselor citate.

Guvernul și-a arătat, astfel, disponibilitatea pentru a susține financiar unele cheltuieli legate de menținerea soldaților americani în România, au mai precizat suse guvernamentale. În acest moment, nu este clar ce presupune acest lucru.

În cadrul întâlnirii de joi, premierul Luca Niculescu și Elbridge Colby au analizat situația din vecinătatea României, au vorbit despre importanța Parteneriatului Strategic România-SUA și au subliniat că relația dintre cele două țări trebuie să continue în această perioadă complicată, au mai precizat aceleași surse guvernamentale pentru Digi24.

Premierul Luca Niculescu l-a primit joi, 5 noiembrie, la Palatul Victoria, pe Elbridge Colby, subsecretar pentru Politica de Apărare al Statelor Unite ale Americii. Detalii, aici

„Discuțiile aplicate au vizat modalitățile concrete de aprofundare a Parteneriatului Strategic dintre România și SUA, cu accent pe domeniul apărării, rolul determinant pe care SUA îl au în eforturile noastre de a face față provocărilor din ce în ce mai mari și mai complexe din regiune, precum și situația de securitate din zona Mării Negre, pe fondul războiului dus de Rusia în Ucraina”, a transmis premierul pe Facebook.

Și preşedintele Nicuşor Dan s-a întâlnit cu Elbridge Colby. Miercuri, șeful statului i-a transmis oficialului american că România se confruntă cu amenințări hibride, în timp ce Marea Neagră este „una dintre cele mai periculoase și instabile regiuni maritime” și a precizat că „o prezență economică și militară americană mai puternică în România are o importanță strategică”.

Potrivit surselor Digi24, și președintele Nicușor Dan i-a subliniat oficialului american că România este dispusă să plătească pentru menținerea trupelor americane în țara noastră. Detalii, aici

Editor : M.G.

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