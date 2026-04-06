Guvernul înăsprește legislația pentru balastiere. Bolojan a dispus intensificarea controalelor și vrea mecanisme stricte de verificare

Limitarea licențelor și controlul strict al exploatărilor Platforma „Radarul Balastierelor”, instrument de control

Guvernul intensifică controalele în teren la operatorii care exploatează agregate minerale din albiile cursurilor de apă și pregătește modificări legislative pentru eliminarea abuzurilor și protejarea resurselor naturale. Măsurile au fost discutate într-o ședință, luni la Palatul Victoria, condusă de premierul Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a dispus intensificarea controalele în teren la operatorii care exploatează agregate minerale din albiile cursurilor de apă și înăsprirea legislației în scopul eliminării abuzurilor, instituirii unor mecanisme stricte de verificare și protejării resurselor naturale,potrivit comunicatului de presă al Guvernului.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a crescut deja controalele exponențial pe acest domeniu și va lansa noi controale tematice pentru balastiere.

Limitarea licențelor și controlul strict al exploatărilor

Printre principalele propuneri se numără stabilirea unei limite pentru durata licenței pentru amenajările piscicole și lacurile de agrement, a suprafeței luciului de apă și a adâncimii la care se permite exploatarea agregatelor minerale.

În plus, va fi instituit un mecanism strict de verificare a respectării obligațiilor contractuale de către operatori și executarea garanțiilor financiare destinate refacerii mediului acolo unde acestea nu au fost respectate.

Citește și: Buzoianu: „România este raiul iazurilor piscicole pe hârtie”. Doar 10% dintre cele autorizate au fost realizate

„Ministerul Mediului a analizat exploatările sub pretextul amenajării de iazuri piscicole și a constatat că, în perioada 2015–2025, au fost emise peste 1.200 de avize, însă mai puțin de 10% au fost finalizate conform destinației”, a explicat Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

Potrivit datelor ministerului, peste 230 de milioane de metri cubi de agregate minerale au fost exploatate în această perioadă, fenomen concentrat în mai multe bazine hidrografice și corelat cu marile șantiere de infrastructură.

Platforma „Radarul Balastierelor”, instrument de control

Noile măsuri legislative vor fi completate de controale aplicate prin platforma Radarul Balastierelor, lansată recent de Ministerul Mediului. Site-ul permite monitorizarea exploatărilor și a fost deja accesat de peste 30.000 de ori.

„Actul normativ care va include aceste modificări va fi aprobat cu prioritate de Guvern. Colaborarea între instituțiile statului este esențială pentru intensificarea controalelor și protejarea resurselor naturale”, a subliniat Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului.

Citește și: Ministra Mediului anunţă criterii de performanţă pentru toţi directorii de la „Apele Române”, după ce acestea fuseseră scoase în 2023

La întâlnirea de la Palatul Victoria au mai participat reprezentanți ai Administrației Naționale a Apelor Române, Gărzii Naționale de Mediu și Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon.

Lista completă a exploatărilor analizate este disponibilă pe site-ul Ministerului Mediului.

Editor : Ana Petrescu

Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ministrul Rogobete: „Mi-e...
Ce nume se sărbătoresc de Florii. Lista prenumelor care își serbează onomastica pe 5...
Senatori americani vor ca Trump să interzică producătorilor auto chinezi să fabrice...
Fost șef AIEA și laureat al Premiului Nobel pentru Pace cere liderilor din Golf să-l...
Renegată și jignită de propriii părinți, a luat o decizie la care nu se aștepta nimeni. Are doar 20 de ani
Renegată și jignită de propriii părinți, a luat o decizie la care nu se aștepta nimeni. Are doar 20 de ani
Nicușor Dan, după consultările cu Bolojan și miniștrii la Cotroceni: „România nu se confruntă cu dificultăți de aprovizionare”
Virgil Popescu: „Niciun liberal nu va accepta ca PSD să-i schimbe premierul“
Ilie Bolojan: Pentru România, NATO înseamnă astăzi siguranţă, stabilitate şi încredere. Este esenţial să rămână unit şi puternic
Donald Trump pariază pe Generaţia Z pentru a face guvernul SUA din nou „cool”
Ilie Bolojan: Guvernul nu are niciun beneficiu de pe urma creşterii preţurilor la carburanţi. Dimpotrivă
Trump dezvăluie detalii demne de filme de acțiune ale misiunii „de...
Astronauţii din misiunea Artemis 2 doboară recordul Apollo 13: Au...
Spitalul Universitar din București, un nou anunț despre starea lui...
Cum au răspuns SUA și Iran la propunerea unui armistiţiu de 45 de...
UE cere statelor membre să nu adopte măsuri ample pentru a compensa prețurile carburanților. Ar putea duce la o criză fiscală
Zelenski propune un armistițiu energetic Rusiei: „Dacă opresc atacurile, vom face la fel”
Alertă în Germania după ce o fiolă cu eticheta „poloniu” a fost descoperită în timpul unei vânători de ouă de Paşte
Mihaela Rădulescu, după "cea mai întunecată perioadă din viață": "Am trăit cu o durere imensă în ultima vreme"
Valentin Sanfira a înșelat-o! Codruța și-a luat inima-n dinți și a recunoscut motivul divorțului...
Control inopinat! Ce s-a întâmplat imediat după finalul meciului U Craiova – CFR Cluj 2-0. Exclusiv
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Ce lovitură a primit Gabi Tamaș, chiar în timp ce concurează la Survivor România. A pierdut definitiv
Trump susține că le-a trimis arme protestatarilor iranieni, dar acestea au ajuns la anumite grupuri. „Vor să...
Meseria în care se câştigă peste 8.000 lei în România. Nu ai nevoie de studii superioare
Anamaria Ferentz, dezvăluiri despre logodnicul american și cei 7 copii ai lui: „Fără mine sunt terminați”
OFICIAL | Ucraina, victorie uriașă în fața Rusiei! Replica surprinzătoare a Moscovei: ”Am respectat legile...
Bianca Censori, o nouă apariție controversată. Fanii au reacționat vehement: „Nu a mai purtat haine adevărate...
Cele mai grave acuzații ale lui Blake Lively contra lui Justin Baldoni, respinse de judecător. Procesul nu...
O bacterie veche de 5.000 de ani, rezistentă la antibiotice, descoperită într-una dintre cele mai cunoscute...
La ce oră intră pensiile, miercuri, pe card? Nu toți pensionarii iau banii în același timp. De cine depinde?
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat în propria locuință. Monica Pop, după ce principalul suspect...
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Alec Baldwin, pus la zid de propria fiică din cauza diferenței de vârstă dintre el și Hilaria: „Ăsta e abuz...
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”