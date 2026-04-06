Guvernul înăsprește legislația pentru balastiere. Bolojan a dispus intensificarea controalelor și vrea mecanisme stricte de verificare

Premierul Ilie Bolojan a dispus intensificarea controalele în teren la operatorii care exploatează agregate minerale din albiile cursurilor de apă și înăsprirea legislației în scopul eliminării abuzurilor, instituirii unor mecanisme stricte de verificare și protejării resurselor naturale,potrivit comunicatului de presă al Guvernului.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a crescut deja controalele exponențial pe acest domeniu și va lansa noi controale tematice pentru balastiere.

Limitarea licențelor și controlul strict al exploatărilor

Printre principalele propuneri se numără stabilirea unei limite pentru durata licenței pentru amenajările piscicole și lacurile de agrement, a suprafeței luciului de apă și a adâncimii la care se permite exploatarea agregatelor minerale.

În plus, va fi instituit un mecanism strict de verificare a respectării obligațiilor contractuale de către operatori și executarea garanțiilor financiare destinate refacerii mediului acolo unde acestea nu au fost respectate.

„Ministerul Mediului a analizat exploatările sub pretextul amenajării de iazuri piscicole și a constatat că, în perioada 2015–2025, au fost emise peste 1.200 de avize, însă mai puțin de 10% au fost finalizate conform destinației”, a explicat Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

Potrivit datelor ministerului, peste 230 de milioane de metri cubi de agregate minerale au fost exploatate în această perioadă, fenomen concentrat în mai multe bazine hidrografice și corelat cu marile șantiere de infrastructură.

Platforma „Radarul Balastierelor”, instrument de control

Noile măsuri legislative vor fi completate de controale aplicate prin platforma Radarul Balastierelor, lansată recent de Ministerul Mediului. Site-ul permite monitorizarea exploatărilor și a fost deja accesat de peste 30.000 de ori.

„Actul normativ care va include aceste modificări va fi aprobat cu prioritate de Guvern. Colaborarea între instituțiile statului este esențială pentru intensificarea controalelor și protejarea resurselor naturale”, a subliniat Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului.

La întâlnirea de la Palatul Victoria au mai participat reprezentanți ai Administrației Naționale a Apelor Române, Gărzii Naționale de Mediu și Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon.

Lista completă a exploatărilor analizate este disponibilă pe site-ul Ministerului Mediului.

Editor : Ana Petrescu