Guvernul își asumă răspunderea pe al doilea pachet de reforme și măsuri fiscale pentru reducerea deficitului, luni în Parlament

sedinta de plen reunit la parlament
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Ce prevede Constituția privind asumarea răspunderii

Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului pentru angajarea răspunderii Guvernului pe al doilea pachet de măsuri va avea loc luni, 1 septembrie, de la ora 19.00 au decis, sâmbătă, conducerile celor două Camere. Până la ora 9.00, în aceeași zi, pot fi depuse amendamente la propunerile legislative. Executivul a adoptat, vineri, cinci din cele șase proiecte privind măsurile fiscale, iar duminică va fi adoptat și al șaselea, cel privind adminisrația publică, a anunțat Ilie Bolojan.

Vineri, Executivul a adoptat cinci dintre proiectele legislative care fac parte din al doilea pachet de reforme, scrie Agerpres și care includ următoarele:

  • proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu;
  • proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
  • proiectul de lege privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome;
  • proiectul de lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii;
  • proiectul de lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Premierul Ilie Bolojan şi-a exprimat încrederea că, până la finalul săptămânii viitoare, toate cele şase pachete vor fi aprobate prin asumarea răspunderii.

„Am încheiat o şedinţă de Guvern extraordinară în care pe ordinea de zi au fost cinci din cele şase pachete, pe care ni le-am propus să le adoptăm prin procedura de asumare a răspunderii. Cel de-al şaselea, pachetul pentru administraţie publică, urmează să fie discutat duminică, când foarte probabil vom avea o nouă şedinţă de Guvern, în aşa fel încât să urmeze şi acest domeniu procedura de asumare a răspunderii, pentru ca la finalul săptămânii viitoare toate cele şase pachete să poată fi adoptate”, a explicat Bolojan, într-o conferinţă de presă susţinută, vineri la Palatul Victoria.

De asemenea, președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu a anunțat vineri, după ședința de Guvern în care au fost adoptate cinci dintre cele șase proiecte din Pachetul 2 de măsuri fiscale, că partidul său va depune mai multe amendamente după ce Executivul trimite legile la Parlament. 

Totodată, ministrul Finanţelor Alexandru Nazare a afirmat că măsurile adoptate în pachetul al doilea de măsuri şi care vizează finanţele publice „reuşesc să rezolve nişte probleme structurale” legate de modul în care se colectează banii publici, de modul în care sunt tratate firmele în insolvenţă, de modul în care sunt regândite eşalonările la nivelul ANAF, astfel încât să fie corecte, şi „rezolvă o plajă foarte mare de probleme”.

Ce prevede Constituția privind asumarea răspunderii

Constituţia prevede la articolul 114 că Executivul îşi poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege.

Guvernul este demis dacă o moţiune de cenzură, depusă în termen de trei zile de la prezentarea programului, a declaraţiei de politică generală sau a proiectului de lege, a fost votată.

Dacă Guvernul nu a fost demis sau nu este depusă o moţiune de cenzură, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de către Executiv este considerat adoptat.

Pe 7 iulie, Guvernul şi-a asumat răspunderea pe primul pachet de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului, iar parte dintre prevederi au intrat în vigoare la 1 august.

Al doilea pachet ar fi trebuit adoptat mult mai repede, însă a fost amânat din cauza neînţelegerilor în coaliţia de guvernare.

