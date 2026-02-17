Live TV

Guvernul pregătește noua schemă pentru prețul gazelor după 1 aprilie 2026. Cum vor fi calculate facturile pentru populație

Andreea Dobra Data publicării:
gaze aprinse la aragaz
Foto: GettyImages
Din articol
Cum va fi stabilit prețul gazelor pentru populație Situații în care regula nu se aplică Gaz din producția internă la preț stabilit Ordinul ANRE privind informarea clienților ar putea fi abrogat

Ministerul Energiei a publicat marți seară un proiect de ordonanță de urgență privind măsurile aplicabile clienților finali casnici din piața de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026 - 31 martie 2027, după expirarea actualei scheme de plafonare și compensare a prețurilor. Documentul propune un nou mod de formare a prețului gazelor pentru populație și introduce măsuri menite să evite creșteri bruște ale facturilor, într-o perioadă de tranziție către liberalizarea completă a pieței.

În prezent, până la 31 martie 2026, populația beneficiază de un preț plafonat de 0,31 lei/kWh, în timp ce producătorii de energie termică pentru populație beneficiază de prețuri reglementate la achiziția gazelor, în baza schemei aflate acum în vigoare.

Cum va fi stabilit prețul gazelor pentru populație

Potrivit proiectului de ordonanță, în perioada 1 aprilie 2026 - 31 martie 2027, prețul final din factură nu va mai fi stabilit printr-un plafon fix, ca în prezent, ci va fi calculat de fiecare furnizor din mai multe componente.

În preț intră costul de achiziție al gazelor naturale, o componentă fixă de furnizare, tarifele reglementate pentru transport și distribuție și taxele, respectiv TVA și accizele.

Componenta de achiziție reprezintă costul mediu al gazelor cumpărate de furnizor pentru clienții săi și se calculează lunar.

În practică, aceasta include atât gazele cumpărate la prețul stabilit pentru producția internă, cât și gazele cumpărate la prețuri de piață, atunci când cantitățile disponibile la preț reglementat nu sunt suficiente.

La acest cost se pot adăuga cheltuieli legate de transport, rezervarea capacității în sistem și înmagazinarea gazelor.

Proiectul prevede și o ajustare lunară, astfel încât diferențele dintre costurile estimate și cele reale de achiziție să fie corectate ulterior.

Pentru consumatorii casnici obișnuiți, regula importantă este că furnizorul trebuie să factureze prețul cel mai mic dintre prețul din contractul de furnizare și prețul rezultat din calculul stabilit prin ordonanță.

Pe scurt, dacă un client are deja un contract cu un preț mai bun, acesta rămâne valabil.

Situații în care regula nu se aplică

Excepția apare în cazul clienților preluați de furnizorii de ultimă instanță. Pentru aceștia, prețul final este stabilit doar pe baza formulei prevăzute în ordonanță, fără comparația cu prețul contractual.

De asemenea, măsurile din proiect vizează consumatorii casnici și producătorii de energie termică pentru populație, în timp ce piața non-casnică merge mai departe către liberalizare completă.

Totodată, proiectul introduce și obligația constituirii unor stocuri minime de gaze naturale pentru sezonul rece 2026-2027.

Furnizorii și producătorii de energie termică vor trebui să umple depozitele subterane până la cel puțin 90% din capacitatea totală, în perioada 1 aprilie - 31 octombrie 2026.

Măsura are rolul de a asigura continuitatea alimentării și de a reduce riscul unor creșteri bruște de preț în timpul iernii.

Gaz din producția internă la preț stabilit

Proiectul prevede că producătorii de gaze naturale care extrag și vând gaze vor avea obligația să livreze cantitățile necesare pentru populație și pentru producerea energiei termice la prețul de 110 lei/MWh, în perioada de aplicare a ordonanței.

Cantitățile vor fi folosite în primul rând pentru constituirea stocurilor și pentru consumul populației.

Pentru aceste cantități, proiectul prevede și unele excepții fiscale, acestea urmând să fie exceptate de la aplicarea unor prevederi privind impozitarea veniturilor suplimentare obținute din dereglementarea prețurilor gazelor naturale.

În Nota de Fundamentare, Guvernul arată că eliminarea bruscă a măsurilor de sprijin ar putea duce la creșteri imprevizibile ale prețurilor și la accentuarea sărăciei energetice.

Documentul menționează și faptul că o parte importantă a populației are dificultăți în plata facturilor la energie, iar trecerea către liberalizarea completă trebuie făcută gradual.

Ordonanța ar urma să intre în vigoare la data de 1 aprilie 2026, odată cu expirarea actualei scheme de plafonare.

Ordinul ANRE privind informarea clienților ar putea fi abrogat

Separat, potrivit unui ordin al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), elaborat în decembrie 2025, furnizorii de gaze naturale sunt obligați, începând cu data de 29 ianuarie, să își informeze toți clienții, casnici și non-casnici, că, de la 1 aprilie 2026, actuala schemă de plafonare a prețurilor finale se încheie, iar facturarea urmează să se facă la prețurile prevăzute în contractele de furnizare.

Această obligație a fost introdusă în lipsa unui nou cadru legislativ care să stabilească ce se întâmplă după expirarea schemei de sprijin.

Digi24.ro a discutat cu George Niculescu, președintele ANRE, care a declarat că apariția proiectului de ordonanță schimbă situația, iar obligația furnizorilor de a transmite aceste informări ar putea fi eliminată.

„Este o nouă ordonanță de urgență, care practic setează un nou cadru pentru consumatorii casnici și pentru producătorii de energie termică. Și atunci, clienții finali nu mai au nevoie să fie informați cu privire la terminarea schemei de plafonare-compensare. Așa că vom reveni și vom abroga ordinul”, a declarat președintele ANRE.

Acesta a explicat că ordinul nu a fost retras până acum deoarece, până la apariția proiectului, nu exista în mod formal un document care să arate clar ce urmează după 1 aprilie.

Vezi documentele aici și aici

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marcel ciolacu psd
1
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să...
robert negoita
2
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
american mutat in oradea
3
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui...
Multi-Domain Command Europe multinational exercise Dynamic Front in Romania
4
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie...
Peisaj de iarnă în românia
5
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”
Digi Sport
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bani
Datoria guvernamentală a trecut de 60% din PIB, prag de alertă în UE. Analist: „Ne împrumutăm mai ales pentru cheltuieli curente”
camion electric
Ordonanța pentru infrastructura combustibililor alternativi: de ce a fost adoptată și ce schimbă pentru transportatori și industrie
inflatie-1536x768
Avertismentul unui economist după ce inflația a coborât la 9,6%: „Prețurile vor continua să crească în următoarele luni”
Litoral Bulgaria
Anul 2025 a fost unul record pentru turismul bulgar. Un milion de turiști au venit din România, cel mai mare înregistrat vreodată
United,States,Of,America,And,Romania's,Flags,Are,Seen,During
România poate deveni un partener important pentru SUA. Bogdan Ivan: „Suntem pe primul loc în UE în materie de minerale rare”
Recomandările redacţiei
Switzerland Davos Trump
Cu ce avion va zbura Nicușor Dan în SUA, la prima reuniune a...
zapada-drum-blocat-1536x800
Noi date despre viscolul care afectează sudul țării: este posibil cod...
BRASOV - METEO - NINSOARE - 08 IAN 2025
Viscolul începe să facă probleme: școli închise, drumuri cu...
Parked cars along a street in Bucharest, Romania, 2020.
Schimbări importante pregătite de ASF pentru șoferi: Prețul RCA s-ar...
Ultimele știri
Vremea rea închide șapte școli din județul Brăila: lista unităților unde elevii vor face cursuri online
Viscolul afectează traficul pe DN1: restricție de circulație pentru mașinile mai mari de 7,5 tone pe sectorul Nistorești - Azuga
Viscol în București: sunt așteptați nămeți de jumătate de metru. Primăria Capitalei trimite 2.700 de oameni și 380 de utilaje pe teren
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată azi actrița din "Sabrina, vrăjitoarea adolescentă". Împlinește 50 de ani în câteva luni și e mama a...
Cancan
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi...
Fanatik.ro
Scenariu sumbru pentru clienții Nordis: plătești mai mult sau pierzi apartamentul. Evaluarea care schimbă...
editiadedimineata.ro
Cum operează mașinăria de propagandă rusă: documente secrete scot la iveală strategii de influență pe trei...
Fanatik.ro
Nicolae Dică a refuzat-o pe FCSB! Mihai Stoica l-a vrut la campioana României
Adevărul
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase inelul de logodnă de la un...
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Cine este Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision 2026. Piesa pe care o interpretează i-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nici n-a stat la discuții: prima reacție a lui Cristi Chivu, după ce a fost criticat de legendele Italiei
Pro FM
Ce a răspuns Mădălina Ghenea când a fost întrebată dacă ține vreo dietă strictă. Actrița a dezvăluit ce face...
Film Now
Ce a făcut James Van Der Beek cu doar o lună înainte de a se stinge din viață. Decizia lui a stârnit...
Adevarul
Un robot ucrainean, filmat când deschide focul asupra unui soldat rus pe linia frontului
Newsweek
Cristian Păun anunță apocalipsa pensiilor. Nu sunt bani pentru ajutoare la pensie și pentru indexare în 2027
Digi FM
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Cine este Luciana, soția lui Robert Duvall. Cei doi au fost căsătoriți peste 20 de ani și împărțeau aceeași...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online