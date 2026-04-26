Guvernul va aloca ajutoare familiilor lovite de nenorocire în incendiul de la Soveja. 300 de persoane evacuate

Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a anunţat că Guvernul va acorda ajutoare familiilor afectate de incendiul de la Soveja, unde aproape 30 de locuinţe au fost afectate, duminică, de un incendiu.

„Am fost în legătură cu autorităţile pe durata intervenţiei. În această seară, m-am asigurat că pentru toate persoanele evacuate din gospodăriile cuprinse de foc există soluţii de cazare şi bunuri de primă necesitate. Mulţumesc autorităţilor locale şi judeţene pentru sprijinul acordat. Guvernul va aloca ajutoare familiilor lovite de nenorocire”, se precizează într-un mesaj postat pe contul de Facebook al premierului.

Ilia Boloja anunţă că, în cursul zilei de luni, Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) va aproba sumele „pentru un sprijin în primă urgenţă”, care va fi acordat până joi.

„Săptămâna următoare vor fi evaluate pagubele şi situaţia fiecărei gospodării pentru stabilirea sumelor ce vor fi oferite celor care au rămas fără case. Mulţumesc tuturor celor care au fost implicaţi în intervenţie: pompierilor din Vrancea, Bacău, Buzău, Galaţi, Braşov şi Covasna, echipajelor SMURD, jandarmilor, poliţiştilor şi cetăţenilor care s-au mobilizat întreaga zi, în condiţii dificile”, se mai menţionează în mesajul prim-ministrului.

Incendiul din localitatea Rucăreni, comuna Soveja, a afectat aproape 30 de locuinţe, jumătate arse din temelii, fiind şi peste 300 de persoane evacuate, a declarat, duminică, prefectul judeţului Vrancea, Marius Iorga. Persoanele rămase fără locuinţă vor fi cazate provizoriu în spaţii puse la dispoziţie de administraţia locală şi Consiliul Judeţean Vrancea.

Prefectul a declarat că incendiul a izbucnit la ora 9:00 într-o casă şi de acolo, din cauza vântului, s-a extins.

Editor : Sebastian Eduard

Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii atrag abundență și noroc începând cu 26 aprilie 2026. Luna în Fecioară aduce schimbări majore
Cancan
Boala cu care a fost diagnosticată Gabriela Cristea! Chiar ea a făcut anunțul!
Fanatik.ro
Obiceiul la care Ion Țiriac nu poate renunța. Miliardarul are un viciu destul de costisitor
editiadedimineata.ro
Liban acuză Israel de crime de război după ce o jurnalistă a fost ucisă într-un atac aerian
Fanatik.ro
Dinamo – FCSB, cel mai probabil meci de baraj pentru Conference League. Toate calculele. Mihai Stoica și-a...
Adevărul
Pe potecile neștiute ale primelor cabane din munții României. Valea Prahovei, comparata cu Coasta de Azur în...
Playtech
Pensia pe care Traian Băsescu o primeşte de la stat. Ce avere a acumulat fostul preşedinte
Digi FM
Are 47 de ani, iar partenerul ei doar 27. Emilia Ghinescu, despre cum au reacționat părinții iubitului...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce reacție a apărut în Danemarca, după ce CSM a eliminat-o pe Esbjerg: "Cât se poate de penibil"
Pro FM
Ce nu-i lipsește Monicăi Anghel din frigider, după ce a slăbit 40 kg: “Știu ce să mănânc. Nu mai fac ca...
Film Now
Sandra Bullock, declarații rare despre viața de mamă singură după moartea partenerului ei: „Nu voi sacrifica...
Adevarul
„Vreau să merg acasă”. Văduva lui Charlie Kirk, în lacrimi după împușcăturile de la Cina Corespondenților de...
Newsweek
Casa de Pensii a anunțat un pensionar că îi micșorează pensia. Care este motivul incredibil? Nu e singurul caz
Digi FM
Dieta lui Fuego care l-a ajutat să slăbească 15 kilograme. „Orice fruct aţi mânca vă îngrăşaţi”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Explozii misterioase creează cratere în Siberia. Care este explicația fenomenului
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Actrițele din „Melrose Place”, din nou împreună după 27 de ani. Cum arată azi vedetele care făceau furori în...
UTV
Cum a apărut Laura Cosoi în luna a șaptea de sarcină. „Trăiesc cea mai bogată viață într-o rochie second-hand”