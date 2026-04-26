Guvernul va aloca ajutoare familiilor lovite de nenorocire în incendiul de la Soveja. 300 de persoane evacuate

Premierul Ilie Bolojan a anunţat că Guvernul va acorda ajutoare familiilor afectate de incendiul de la Soveja, unde aproape 30 de locuinţe au fost afectate, duminică, de un incendiu.

„Am fost în legătură cu autorităţile pe durata intervenţiei. În această seară, m-am asigurat că pentru toate persoanele evacuate din gospodăriile cuprinse de foc există soluţii de cazare şi bunuri de primă necesitate. Mulţumesc autorităţilor locale şi judeţene pentru sprijinul acordat. Guvernul va aloca ajutoare familiilor lovite de nenorocire”, se precizează într-un mesaj postat pe contul de Facebook al premierului.

Ilia Boloja anunţă că, în cursul zilei de luni, Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) va aproba sumele „pentru un sprijin în primă urgenţă”, care va fi acordat până joi.

„Săptămâna următoare vor fi evaluate pagubele şi situaţia fiecărei gospodării pentru stabilirea sumelor ce vor fi oferite celor care au rămas fără case. Mulţumesc tuturor celor care au fost implicaţi în intervenţie: pompierilor din Vrancea, Bacău, Buzău, Galaţi, Braşov şi Covasna, echipajelor SMURD, jandarmilor, poliţiştilor şi cetăţenilor care s-au mobilizat întreaga zi, în condiţii dificile”, se mai menţionează în mesajul prim-ministrului.

Incendiul din localitatea Rucăreni, comuna Soveja, a afectat aproape 30 de locuinţe, jumătate arse din temelii, fiind şi peste 300 de persoane evacuate, a declarat, duminică, prefectul judeţului Vrancea, Marius Iorga. Persoanele rămase fără locuinţă vor fi cazate provizoriu în spaţii puse la dispoziţie de administraţia locală şi Consiliul Judeţean Vrancea.

Prefectul a declarat că incendiul a izbucnit la ora 9:00 într-o casă şi de acolo, din cauza vântului, s-a extins.

Editor : Sebastian Eduard