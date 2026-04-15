Hackerii ruși au spart zeci de conturi ale Armatei Române. Este vorba despre despre conturi de e-mail ale Forțelor Aeriene Române, printre care se numără și unele care aparțin bazelor aeriene NATO. Dezvăluirile vin după ce președintele Nicușor Dan a vorbit recent despre atacurile hibride ale Rusiei.

Informația a fost publicată de jurnaliștii Reuters, care susțin că zeci de e-mailuri ale militarilor români au ajuns pe mâna Kremlinului. Până acum, MApN nu a oferit detalii despre aceste acuzații.

Este vorba despre cel puțin 67 de conturi de email ale Armatei României care au fost sparte de hackerii ruși. Toate aceste adrese aparțineau militarilor din cadrul Forțelor Aeriene Române.

Forțele aeriene se ocupă de protejarea spațiului aerian de apărarea antiaeriană. Încă nu se știe ce informații au reușit să obțină rușii prin acest atac, dar este clar că această parte a armatei române, deține informații esențiale.

Atacul ar fi avut loc în ultimele săptămâni, un atac îndreptat nu doar împotriva României, dar și împotriva Ucrainei, Greciei, Bulgariei sau Serbiei. Au fost sparte mai multe adrese de mail și din aceste țări.

Din informațiile publicate de jurnaliștii Reuters reiese faptul că au fost sparte inclusiv adresele de e-mail ale unor ofițeri de rang înalt din cadrul Armatei României. Până în momentul de față, Ministerul Apărării Naționale nu a răspuns solicitărilor făcute de Digi24 sau de Reuters.

Reuters mai scrie că hackerii Kremlinului au spart de asemenea, în ultimele luni, peste 170 de conturi de e-mail aparținând procurorilor și anchetatorilor din Ucraina. Această campanie arată cum spionii Moscovei îi urmăresc pe oficialii ucraineni însărcinați cu eradicarea corupției și a colaboratorilor ruși.
Datele au fost expuse accidental pe internet de către hackeri și descoperite de Ctrl-Alt-Intel, un colectiv de cercetători britanici și americani în domeniul amenințărilor cibernetice. Potrivit Ctrl-Alt-Intel, că hackerii au compromis cel puțin 284 de conturi de e-mail între septembrie 2024 și martie 2026.

Ctrl-Alt-Intel spune că operațiunea de piratare a fost făcută de „Fancy Bear”, una dintre poreclele atribuite unei cunoscute echipe de hackeri militari ruși.

Săptămâna trecută, președintele Nicușor Dan anunțat că Serviciul Român de Informații, împreună cu FBI, au dejucat un întreg atac cibernetic pornit din Kremlin și îndreptat către țările europene, inclusiv către către România. Astfel de acțiuni ale Federației Ruse au loc frecvent, mai ales în ultima jumătate de an.

Campania de spionaj desfășurată la nivel global de o unitate care aparține serviciului de informații militare al Federației Ruse (GRU) a fost descoperită de autoritățile americane, într-o anchetă la care au participat servicii de informații din 15 state, inclusiv Serviciul Român de Informații. Prin această campanie, hackerii ruși exploatau vulnerabilitățile dispozitivelor de conectare la internet (routere), găsite în majoritatea locuințelor și birourilor, pentru a fura date sensibile.

„Rusia continuă războiul hibrid împotriva țărilor occidentale și numai cine este de rea-credință nu vede asta. România trebuie să-și îmbunătățească securitatea cibernetică și să colaboreze în continuare cu partenerii occidentali”, a spus Nicușor Dan.

