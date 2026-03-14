Escrocii din online se adaptează în funcție de sezon și situație. Pentru că mulți români își pregătesc deja vacanțele de vară, hackerii inventează motive pentru a pune mâna pe banii din conturi. Oamenii sunt contactați pentru a li se transmite că este o problemă cu rezervarea. Mai apoi sunt puși să completeze un formular cu toate datele bancare. Experții în securitate cibernetică avertizează că este doar o modalitate prin care hackerii vor să ne lase fără bani.

„În prezent nu putem confirma rezervarea dumneavoastră. Motivul: Verificarea cardului este incompletă. Pentru a continua vă rugăm să completați formularul”.

Acesta este mesajul primit de un român care a făcut o rezervare la un hotel din Grecia. Bărbatului i s-a părut suspect pentru că plătise deja un avans de o mie de euro. Specialiștii în securitate cibernetică spun că, prin acest mod, hackerii pot face rost de datele noastre bancare.

Răzvan Stoica, expert securitate cibernetică DNSC: Dacă primiți o astfel de notificare despre o problemă cu plata sau cu rezervarea verificați informația contactând hotelul sau platforma folosind doar date oficiale. Nu furnizați date personale sau bancare prin telefon sau mail și evitați accesarea linkurilor suspecte.

Oamenii spun că sunt mai vigilenți ca niciodată pe internet de frica înșelăciunilor online.

Tânăr: Am fost victima unei fraude online. Am dat detaliile contului bancar și te trezești că plătești un abonament săptămânal, la care te duci și de fiecare dată pe site-ul de suport să ceri să îți dea banii înapoi și să anuleze abonamentul. Ei bine, nu îți anulează aboanmentul... Am închis cardul, am mers la poliție, am depus plângere. Am recuperat 1.500 lei.

Tânără: Am fost mereu atentă să nu fac ceva, nici nu intru pe mesaj. Nu intru pe link-uri, nu fac așa ceva.

Bărbat: Am fost contactat și pe Whatsapp și pe mail, dar nu le-am dat importanță deoarece se știe și de pe rețelele sociale că nu e de accesat...

Octavian Dan, purtător de cuvânt IGPR: Singura informație bancară care poate fi transmisă fără probleme este codul IBAN. În schimb, toate datele care sunt pe card nu ar trebui transmise, nici măcar în situația în care cei care sună se prezintă că ar fi din partea poliției sau de la bănci.

Poliția a destructurat recent o grupare care înșela oameni prin metoda „investiția”. Păgubiții erau contactați din call-center-uri clandestine și erau convinși să le trimită atacatorilor sume de bani, cu promisiunea că se vor îmbogăți peste noapte.

