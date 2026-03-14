Hackerii profită de românii care își cumpără vacanțe online. Ce să nu faceți dacă sunteți anunțați că sunt probleme cu rezervarea

Escrocii din online se adaptează în funcție de sezon și situație. Pentru că mulți români își pregătesc deja vacanțele de vară, hackerii inventează motive pentru a pune mâna pe banii din conturi. Oamenii sunt contactați pentru a li se transmite că este o problemă cu rezervarea. Mai apoi sunt puși să completeze un formular cu toate datele bancare. Experții în securitate cibernetică avertizează că este doar o modalitate prin care hackerii vor să ne lase fără bani.

„În prezent nu putem confirma rezervarea dumneavoastră. Motivul: Verificarea cardului este incompletă. Pentru a continua vă rugăm să completați formularul”.

Acesta este mesajul primit de un român care a făcut o rezervare la un hotel din Grecia. Bărbatului i s-a părut suspect pentru că plătise deja un avans de o mie de euro. Specialiștii în securitate cibernetică spun că, prin acest mod, hackerii pot face rost de datele noastre bancare.

Răzvan Stoica, expert securitate cibernetică DNSC: Dacă primiți o astfel de notificare despre o problemă cu plata sau cu rezervarea verificați informația contactând hotelul sau platforma folosind doar date oficiale. Nu furnizați date personale sau bancare prin telefon sau mail și evitați accesarea linkurilor suspecte.

Oamenii spun că sunt mai vigilenți ca niciodată pe internet de frica înșelăciunilor online.

Tânăr: Am fost victima unei fraude online. Am dat detaliile contului bancar și te trezești că plătești un abonament săptămânal, la care te duci și de fiecare dată pe site-ul de suport să ceri să îți dea banii înapoi și să anuleze abonamentul. Ei bine, nu îți anulează aboanmentul... Am închis cardul, am mers la poliție, am depus plângere. Am recuperat 1.500 lei.
Tânără: Am fost mereu atentă să nu fac ceva, nici nu intru pe mesaj. Nu intru pe link-uri, nu fac așa ceva.
Bărbat: Am fost contactat și pe Whatsapp și pe mail, dar nu le-am dat importanță deoarece se știe și de pe rețelele sociale că nu e de accesat...

Octavian Dan, purtător de cuvânt IGPR: Singura informație bancară care poate fi transmisă fără probleme este codul IBAN. În schimb, toate datele care sunt pe card nu ar trebui transmise, nici măcar în situația în care cei care sună se prezintă că ar fi din partea poliției sau de la bănci.

Poliția a destructurat recent o grupare care înșela oameni prin metoda „investiția”. Păgubiții erau contactați din call-center-uri clandestine și erau convinși să le trimită atacatorilor sume de bani, cu promisiunea că se vor îmbogăți peste noapte.

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi...
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
2
Cele trei condiții puse de Iran pentru încheierea războiului cu SUA-Israel. Ce vrea...
v putin itra pe usile mari ale kremlinului
3
„Putin se teme că va sfârși ca Nicolae al II-lea, împușcat după ce pierde puterea”, crede...
uss gerald r ford în marea mediterană
4
Incendiu la bordul celui mai mare portavion din lume, trimis de SUA în Orientul Mijlociu...
aeronava kc-135 in zbor
5
Un avion american de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbuşit în Irak
A fost cel mai bogat român, dar averea de 1,2 miliarde de euro s-a ”evaporat” și tocmai a mai primit o lovitură
Digi Sport
A fost cel mai bogat român, dar averea de 1,2 miliarde de euro s-a ”evaporat” și tocmai a mai primit o lovitură
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Hacker
O rețea folosită la ascunderea adresei de internet a infractorilor, cu servere inclusiv în România, a fost destructurată
hacker gettyimages
Soldați mobilizați pentru a restabili accesul la IT într-un spital polonez după un atac cibernetic. Cine s-ar afla în spatele loviturii
hacker la computer, cu un telefon in mana
O grupare de hackeri afiliată Iranului revendică atacuri împotriva unor companii americane. „Fiecare lovitură va primi o ripostă”
Pavel Durov
Fondatorul Telegram a rămas fără două treimi din avere. Cum a reușit Durov să piardă peste 10 miliarde de dolari
Consequences Of Russian Attack In Kyiv Region
Cum îl va ocoli UE pe Viktor Orban pentru a aloca Ucrainei zeci de miliarde de euro vitale pentru economia Kievului
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin dă mâna cu membri ai serviciilor de securitate din Rusia
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia...
octavian
Povestea sfâșietoare a lui Octavian Palferenț, unul dintre cei mai...
teheran
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 15. Teheranul îl contrazice pe...
pompa motorina in timp ce alimenteaza o masina
Ministerul Energiei vrea să declare situație de criză pe piața...
Ultimele știri
Putin i-a propus lui Trump să mute în Rusia uraniul din Iran. Ce a răspuns președintele SUA
Greșelile pe care mulți pasageri le fac înainte de zbor. Situații care te pot costa bani în plus la aeroport, explicate de experți
Câți ani se scad din vârsta de pensionare pentru Grupa I de muncă. Ce perioade de vechime sunt recunoscute de Casa de Pensii
Citește mai multe
