Zeci de intervenții ale pomperilor au avut loc în județul Ilfov, unde mai multe străzi au fost blocate din cauza ploii abundente, șase copaci au căzut pe carosabil, iar două mașini au fost avariate. Un copac prăbușit pe DN1, în Otopeni, a blocat circulația pe sensul către Ploiești, fiind necesară intervenția Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Cantități mari de apă s-au acumulat și în orașul Bragadiru, astfel încât, în unele zone, străzile au devenit impracticabile, mulți localnici fiind blocați câteva ore în propriile locuințe.

Străzi transformate în lacuri și copaci prăbușiți

ISU Bucureşti-Ilfov a gestionat, până miercuri, la ora 12:00, 77 de intervenţii pe durata codurilor meteorologice.

Potrivit unui comunicat al Biroului de presă al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF), în judeţul Ilfov au fost gestionate 24 de intervenţii: şase copaci căzuţi, trei elemente de construcţie şi 15 acumulări de apă. Au fost afectate două autoturisme.

ISU a intervenit, în județul Ilfov, pe Str. Batalionului (Pantelimon) și pe străzile Rubinului și Parfumului (Bragadiru), pentru acumulări mari de apă, precum și pe Șoseaua Ștefănești (Voluntari), pentru degajarea ariei, după ce un copac a căzut.

În unele zone din Bragadiru, s-a intervenit cu vidanjele de mai multe ori, în ultimele 24 de ore, inclusiv pe timpul nopții, pentru degajarea cantității de apă adunată pe carosabil, dar și în ansamblurile rezidențiale.

Probleme majore în mai multe județe

„Urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice, în intervalul 07.10.2025, ora 07:00 – 08.10.2025, ora 10:00, s-au înregistrat efecte în 64 de localități din 20 de județe (AG, BR, BZ, CS, CT, CL, DJ, DB, GL, GR, IL, IS, IF, NT, OT, PH, TR, TL, VN, VL) și municipiul București”, a anunțat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Pompierii au intervenit pentru „evacuarea apei din 26 de imobile inundate (14 case, 9 demisoluri de blocuri, 1 operator economic și 3 instituții publice), 2 anexe gospodărești, 78 de curți”, dar și pentru „îndepărtarea unor elemente de construcție de la 6 imobile și degajarea a 63 de copaci și a unui stâlp de electricitate”. În total, 38 de autovehicule au fost avariate.

Meteorologii au emis avertizare cod roşu de ploi torenţiale şi abundente, până miercuri, la ora 15.00, pentru judeţele Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu, Ilfov şi municipiul Bucureşti, unde se vor acumula cantităţi de apă de 80-100 şi izolat 120-140 de litri pe metrul pătrat.

