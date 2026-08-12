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Video Haos pe A1 București–Pitești: un TIR încărcat cu carne de pui a lovit un picior de pod, iar marfa s-a împrăștiat pe șosea

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Circulație blocată pe A1 București–Pitești. Un TIR cu carne de pui a lovit un picior de pod, iar marfa s-a împrăștiat pe șosea
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Circulația este blocată miercuri pe Autostrada A1 București–Pitești, la kilometrul 56, în județul Dâmbovița, pe sensul de mers către Capitală. Un TIR încărcat cu produse alimentare a lovit un picior de pod, iar o parte din marfă, respectiv carne de pui, s-a împrăștiat pe șosea. Traficul a fost deviat, a declarat la Digi24 comisarul Dalia State, de la Centrul Infotrafic.

Accidentul s-a produs în zona localității Uliești, din județul Dâmbovița.

„Conducătorul unui autocamion încărcat cu produse alimentare, mai exact carne de pui, a lovit un picior de pod, iar o parte din marfa acestuia este în prezent împrăștiată pe carosabil”, a explicat comisarul Dalia State.

Circulația rutieră este oprită pe toate benzile sensului de mers către București. Până recent, șoferii au putut înainta doar pe banda de urgență, cu mare dificultate, în condițiile în care în zonă s-au înregistrat valori ridicate de trafic.

„În zonă este formată o coloană lungă de autovehicule, practic de la kilometrul 56, unde s-a produs evenimentul, până la kilometrul 69”, a precizat reprezentanta Centrului Infotrafic.

Începând cu ora 11:30, autoritățile au deviat traficul de pe autostradă, de la kilometrul 60.

Șoferii sunt direcționați pe DN61, prin localitatea Petrești, din județul Dâmbovița. Aceștia pot reveni pe Autostrada A1 la kilometrul 49.

Editor : Ș.A.

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