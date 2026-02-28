Live TV

otopeni
Zboruri anulate în Orientul Mijlociu.
28 de elevi din Focșani, blocați în Dubai după închiderea spațiului aerian

Români întorși din drum, zboruri anulate și ore de așteptare în aeronave sau aeroporturi din Orientul Mijlociu, acesta este bilanțul unei zile de haos pe rutele aeriene, după închiderea spațiului aerian în mai multe zone ale regiunii. Pasagerii reveniți la București povestesc momente de panică, redirecționări de ultim moment și ore întregi petrecute fără apă și mâncare. 28 de elevi din Focșani au rămas blocați pe aeroportul din Dubai, după închiderea spațiului aerian.

Români aflați în tranzit prin Orientul Mijlociu sunt blocați, sâmbătă, pe mai multe aeroporturi din regiune, după anularea succesivă a zborurilor către zone afectate de tensiunile militare. Situația a fost complicată și pe Aeroportul Otopeni, unde pasageri care urmau să zboare spre Dubai au fost întorși din drum sau au rămas blocați în aeronave ore în șir.

Doar două avioane au reușit să plece astăzi spre Dubai, însă niciunul nu a ajuns la destinație. Primul a fost redirecționat către Buraidah, iar al doilea către Riad, aeronava revenind ulterior la București. Pasagerii spun că au stat cel puțin 13 ore în avion și în aeroport, iar decizia de întoarcere a generat panică la bord.

Zborurile către Abu Dhabi au fost, de asemenea, anulate, iar companiile aeriene au suspendat rând pe rând cursele spre Dubai, Tel Aviv și alte destinații din regiune.

O pasageră aflată într-unul dintre avioanele redirecționate a povestit momentele de teamă trăite la bord: „Panică. Panică totală când căpitanul a anunțat că o să facem o escală în altă parte pentru că am primit acces de aterizare în Arabia Saudită. Ne panicasem pentru că am deschis telefoanele și am văzut ce se întâmplă. Ne-am rugat să ajungem acasă, Doamne-ajută.”

O altă femeie spune că aeronava urma să aterizeze în Dubai peste 30 de minute când echipajul a anunțat închiderea spațiului aerian: „Trebuia să ajungem în Dubai, mai aveam 30 de minute. Ne-au anunțat că s-a închis spațiul aerian și a trebuit să aterizăm în Riad. Ne-au spus că alimentăm și plecăm, dar am staționat două-trei ore, fără mâncare, fără apă, fără nimic, cum e la companiile aeriene. Până la urmă au alimentat și am plecat.”

„Experiența a fost foarte urâtă. Noi suntem de la Sibiu. Am plecat vineri dimineață la 11, am dormit o noapte la hotel și am avut zbor dimineața la 8:30”, a mai declarat o pasageră aflată la Aeroportul Otopeni.

28 de elevi din Focșani, blocați în Dubai după închiderea spațiului aerian

Douăzeci și opt de elevi de la un liceu din Focșani, aflați într-o excursie în Dubai, nu se pot întoarce în țară după ce autoritățile din Emiratele Arabe Unite au închis spațiul aerian și au suspendat zborurile comerciale, ca urmare a atacurilor din Orientul Mijlociu. Elevii din clasele V–XII sunt însoțiți de două profesoare.

Potrivit Monitorul de Vrancea, grupul urma să revină în România sâmbătă, însă aeronava nu a mai putut decola din cauza măsurilor de siguranță impuse de autoritățile emirateze. Cei 28 de elevi și profesoarele lor au rămas blocați în Dubai, iar reluarea zborurilor depinde de evoluția situației de securitate din regiune. Părinții țin permanent legătura cu copiii, însă îngrijorarea crește pe fondul incertitudinii privind momentul în care spațiul aerian va fi redeschis.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat în noaptea de sâmbătă spre duminică suplimentarea numărului de operatori în call-center-ul consular, în contextul creșterii masive a apelurilor venite de la românii blocați în regiune. Ministra Oana Țoiu a precizat că situația „a depășit numărul de colegi disponibili în misiune”, fiind necesare resurse suplimentare „în momente sensibile”.

