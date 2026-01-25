HARTĂ. Avertizări de vreme rea de la meteorologi. Aproape 20 de județe, sub cod galben

Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă atenționare de cod galben de intensificări ale vântului, până luni dimineață, în Banat, sudul Crișanei și în Carpații Meridionali. De asemenea, a fost emis un cod galben de precipitații, de luni până marți, în mai multe județe din Banat, Oltenia și Muntenia.

Meteorologii au emis cod galben de intensificări ale vântului în Banat, sudul Crișanei și în Carpații Meridionali, acolo unde vântul va sufla cu viteze între 50-70 km/h. Rafalele vor depăși 90-100 km/h la altitudini de peste 1.700 metri. Avertizarea este valabilă între 25 ianuarie, ora 14:00 și 26 ianuarie, ora 08:00.

De asemenea, a fost emis un cod galben de precipitații însemnate cantitativ sub formă de ploaie în nordul Olteniei și al Munteniei. În zona Carpaților Meridionali, Occidentali și de Curbură sunt așteptate precipitații mixte, favorizând topirea stratului de zăpadă. Meteorologii anunță că se vor cumula 20-35 l/mp și local peste 40 l/mp.

„La altitudini în general de peste 1.700 metri va ninge și se va depune strat de zăpadă de 20-30 centimetri, iar vântul va avea intensificări cu viteze de 70-90 km/h, temporar viscolind ninsoarea și determinând scăderea vizibilității sub 100 de metri”, arată meteorologii.

Prognoza pentru București

Meteorologii au emis prognoza și pentru București, unde temperaturile vor ajunge duminică la 6 grade Celsius, în timp ce temperatura minimă va fi de 0 grade.

„Valorile termice se vor situa peste cele specifice datei. Cerul va avea înnorări temporare pe parcursul zilei, însă noaptea va fi noros și spre sfârșitul intervalului va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 6 grade, iar cea minimă va fi de 0...2 grade. În prima parte a nopții vor fi

condiții de ceață”, arată meteorologii.

De luni, ora 08:00 și până marți ora 08:00, temperaturile vor urca până la 12 grade, cerul va fi noros și va ploua moderat.

„Valorile termice vor crește și se vor situa mult peste cele specifice perioadei. Cerul va fi noros și va ploua moderat cantitativ (10...20 l/mp), iar vântul va sufla moderat (viteze de 35...40 km/h). Temperatura maximă va fi de 11- 12 grade, iar cea minimă de 3- 4 grade”, arată ANM.

Totodată, meteorologii anunță că Bucureștiul nu se va afla sub incidența unui mesaj meteorologic general, în intervalul 25 -27 ianuarie.

Editor : A.R.