Harta prefecților din țară a fost împărțită între apropiații președintelui Nicușor Dan și PSD. Odată cu instalarea noului Executiv, au avut loc schimbări la prefecturile din țară, unde se aflau în funcție reprezentanți ai PNL sau USR. Noile numiri au adus în funcții mai mulți membri ai PMP, partidul lui Eugen Tomac, dar și reprezentanți ai PSD.

Un exemplu este la București. Guvernul a numit vineri, 20 noiembrie, noul prefect al orașului. Marius Gheorghe este colaborator al președintelui și donator în campaniile electorale. De asemenea, în țară au fost numiți mai mulți prefecți care provin din PMP, partidul lui Eugen Tomac, conslierul prezidențial care a fost propus și pentru funcția de premier al României.

Marius Gheorghe lucrează în zona de publicitate și media, dar s-a numărat și printre donatorii lui Nicușor Dan pentru compania electorală din anul 2020, atunci când actualul șef al statului a câștigat mandatul de primar general al Capitalei. De asemenea, acesta i-a fost alături și în campania pentru Primărie din anul 2024, fiind în spatele lui Nicușor Dan în momentul anunțării rezultatelor.

În restul țării, pe lângă prefecții puși de PSD, Guvernul a venit și cu propuneri de la PMP, partidul lui Eugen Tomac, consilier al președintelui și prima propunere pentru funcția de premier. Vicepreședintele PMP Gheorghe Ialomițianu și lider al filialei PMP Brașov, a fost numit vineri subprefect al județului Brașov. Un alt vicepreședinte PMP, fostul deputat Adrian-Mihăiță Todoran, lider al filialei județene PMP Maramureș, a fost numit vineri subprefect al județului Maramureș. Recent, și președinta PMP Cătălina Bozianu a fost numită prefect al judeţului Prahova.

Mai multe dintre funcțiile de prefect au revenit unor foști parlamentari sau lideri locali ai PSD. Printre numirile importante se numără Alexandru Cordoș, fost senator PSD, desemnat prefect de Cluj, și Decebal Făgădău, fostul primar al Constanței, numit în aceeași funcție. La Bacău, prefect a devenit Valentin Ivancea, fost președinte al Consiliului Județean, în timp ce la Vaslui a fost numit Eduard Popica, fost deputat PSD. La Botoșani, funcția a revenit unui alt fost parlamentar social-democrat, Dan-Constantin Șlincu.

Editor : Andreea Rubica