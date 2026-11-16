Harta verde de la Vânătorii Mici se extinde: Pădurea DIGI crește cu încă 6.100 de puieți

Vineri, 13 noiembrie, localitatea Vânătorii Mici din județul Giurgiu a găzduit, pentru al treilea an consecutiv, o nouă mobilizare a voluntarilor Grupului DIGI, dedicată regenerării unei parcele neproductive, afectate de secetă și eroziune. Reuniți sub umbrela campaniei “Pădurea DIGI. Fiecare copac, o schimbare”, 115 angajați și-au canalizat energia și eforturile pentru a îmbogăți cu peste 6.000 de puieți arealul forestier din sudul țării, alături de Asociația Act for Tomorrow, partenerul inițiativei încă de la lansare.

Cea mai recentă sesiune de plantare a extins cu 1,2 hectare harta verde de la Vânătorii Mici, prin introducerea unor specii de foioase – frasin, arțar, ulm și salcâm - care completează loturile sădite în edițiile precedente. Adaptată nevoilor și obiectivelor de revitalizare a regiunii, această intervenție reprezintă un nou pas în transformarea treptată a unei suprafețe deteriorate și infertile într-un viitor masiv de vegetație, cu beneficii pe termen lung pentru ecosistemul local. Odată ajunși la maturitate, arborii vor avea un rol important în consolidarea rezilienței solurilor la degradare, conservarea biodiversității, îmbunătățirea calității aerului și restabilirea echilibrului ecologic al zonei.

Vremea excelentă din 13 noiembrie a fost aliatul perfect al celor 115 voluntari DIGI din diferite arii de activitate ale companiei care și-au suflecat mânecile și au muncit umăr la umăr în sprijinul unei cauze de suflet ce îi aduce, toamnă de toamnă, în mijlocul naturii. La finalul zilei, cei 6.100 de vlăstari așezați în pământ rămân o dovadă că „Rădăcini puternice, crescute cu grijă și responsabilitate” nu este doar o deviză, ci o promisiune onorată prin implicare directă și susținută.

Surpriza întâlnirii din acest an a venit chiar din lumea sportului de performanță: fostul internațional Ionel Dănciulescu a înlocuit ghetele de fotbal cu bocancii de lucru, trecându-și în palmares, cu aceeași pasiune și determinare care l-au consacrat, o reușită cu totul diferită:

“Am acceptat cu entuziasm invitația colegilor de la DIGI de a ieși din nou pe teren. Și, chiar dacă suprafața era înclinată, iar eu mă aflam la debut în ale plantatului, am încercat, așa cum am făcut-o și în cariera sportivă, să dau tot ce aveam mai bun. Pentru că în această zi însorită de toamnă, solidaritatea din jur mi-a amintit de vremurile când, alături de coechipierii mei, formam un vestiar atât de unit încât simțeam că nimeni nu ne poate învinge. Cu Pădurea DIGI am câștigat cu toții si mă bucur că m-am numărat și eu printre cei selecționați”, ne-a declarat acesta.

Din peisaj nu puteau lipsi nici figurile familiare ale trustului media, a căror participare a devenit deja o frumoasă tradiție. Pregătiți să dea o mână de ajutor, Dan Filoti și George Dobre (Digi Sport), împreună cu Nono Semen și Marius Dobre (Digi FM), Mihaela Popescu și Bogdan Chenciu (Digi Documentare) au intrat imediat în acțiune, confirmând că cele mai valoroase legături prind rădăcini acolo unde oamenii sunt animați de convingeri și aspirații comune.

Dan Filoti a împărtășit câteva gânduri cu care a plecat de la Vânătorii Mici: “Într-o lume prea virtuală și prea pe repede înainte, e o încântare și un privilegiu să te poți opri un pic. Pentru o pauză activă. Să te deconectezi conectându-te. Cu oamenii, cu mediul. Să consumi energie și, în același timp, să te încarci mental. Să obosești cu zâmbetul pe buze… Sunt trăiri pe care le poți experimenta în universul DIGI. Pădurea DIGI nu e o metaforă – e viziune, e credință, e dorință. Am plantat cu speranța că, peste ani, când copiii noștri vor fi mari, ne vom întoarce aici și le vom putea arăta copacii puși de noi. Transformăm viitorul visat azi în realitatea de mâine. Și o vom face cât va exista DIGI. Mereu!”

Colegul de redacție, George Dobre, a continuat în aceeași notă: “Atât de mult mi-a plăcut ceea ce am văzut și am simțit în 2025, când am participat pentru prima dată, încât am ținut morțiș să repet experiența. Cum a fost acum? Și mai bine! Pentru că am regăsit o echipă motivată și harnică, stimulată poate și de condițiile meteorologice excelente. Există sporturi individuale și sporturi de echipă. La cele din urmă, coeziunea dintre membri, dorința de implicare și orientarea tuturor către obiectivul comun sunt esențiale. Exact aceste calități le-am remarcat și la acțiunea de săptămâna trecută. Să lucrez în aer liber alături de oameni zâmbitori, dedicați, cu gândul la un scop nobil a reprezentat pentru mine rețeta unei zile la superlativ. Cine nu a fost și nu mă crede, e invitat să mă contrazică după evenimentul din 2027! Și imediat după încheierea lui, pentru că voi fi din nou acolo!”

“Pentru o zi, microfonul și căștile de radio au făcut loc lopeții, cizmelor și mănușilor. Astfel echipat, m-am alăturat cu drag comunității DIGI. An de an, ne unim forțele și petrecem o zi pe câmp, sub cerul liber, ca să redăm naturii ce este al ei. De data aceasta, cu vremea perfectă de partea noastră, am fost peste 100 de voluntari veseli și muncitori, care au plantat mai mult de 6.000 de puieți. Peste 10-15 ani, vor deveni pădure. Pădurea DIGI. Demersul acesta formidabil aș vrea să continue și în viitor, iar eu îmi anunț de pe acum prezența. Pentru că fiecare copac e o schimbare de care merită să se bucure și generațiile următoare”, a mărturisit și Nono Semen (Digi FM).

Marius Dobre (Digi FM) a strecurat și o tușă de umor propriei retrospective: „Printre altele, în viață e important să plantezi măcar un copac. Eu mă bucur că am contribuit cu cel puțin 50 pe 13 noiembrie, o vineri în care am lăsat laptopul deoparte și am ales cazmaua, acompaniat de alți peste 100 de colegi din Grupul DIGI. Împreună am reușit să încredințăm pământului de la Vânătorii Mici mai bine de 6000 de puieți. Sper să îi găsesc în câțiva ani și să îi recunosc. Un proiect tare fain, o experiență superbă pe care abia aștept să o repet cu tot cu durerea de spate.”

Bilanțul celor trei ediții “Pădurea DIGI. Fiecare copac, o schimbare” depășește astăzi 14.000 de arbori și 3 hectare de pământ redate circuitului forestier - o investiție concretă în viitorul verde al comunității. Pentru că miza proiectului nu se oprește la numărul exemplarelor adăugate, ci privește șansa lor de a se dezvolta în condiții optime, Asociația Act For Tomorrow va supraveghea îndeaproape, în următorii 5 ani, evoluția tinerei plantații, prin lucrări periodice de întreținere și completare a eventualelor pierderi, acolo unde va fi necesar. Inițiativa beneficiază, totodată, de sprijinul Primăriei Comunei Vânătorii Mici care a asigurat terenul destinat împăduririi, în baza unui acord de lungă durată încheiat cu asociația.

„Avem nevoie de păduri sănătoase pentru protejarea solurilor și pentru viitorul comunităților noastre. Prin Pădurea DIGI, această viziune se reflectă în acțiuni concrete, desfășurate cu consecvență, de la un an la altul. Împreună, ne implicăm activ nu doar în refacerea arealelor supuse proceselor de degradare, ci și în dezvoltarea și îngrijirea noilor suprafețe împădurite, astfel încât eforturile de acum să lase o moștenire valoroasă generațiilor care vin”, a punctat Andrei Coșuleanu, președintele Asociației Act for Tomorrow.

Parte a axei strategice de CSR a Grupului, #DigiBenefit, programul cultivă atitudinea civică și simțul responsabilității față de mediul înconjurător, printr-un angajament dedicat restaurării habitatelor vulnerabile astfel încât natura să își poată redobândi vitalitatea și strălucirea de odinioară.

Despre Act For Tomorrow

Act For Tomorrow este o organizație nonguvernamentală înființată în octombrie 2018, a cărei misiune este promovarea unei culturi a responsabilității civice și sociale în rândul cetățenilor, astfel încât aceștia să își îmbunătățească calitatea vieții într-un mod sustenabil, fără a periclita resursele generațiilor viitoare. Asociația implementează programe și proiecte de educație ecologică, colectare și reciclare, voluntariat, protejarea apelor, împăduriri, dezvoltare comunitară.

Despre Grupul DIGI

DIGI este liderul pieței de telecomunicații din România pe segmentele de internet de bandă largă (broadband), servicii de distribuție TV (pay-TV), telefonie fixă și comunicații mobile, deținând cea mai mare acoperire la nivel național. Compania derulează operațiuni în România, Spania, Italia, Portugalia, Belgia și Regatul Unit.

Soluțiile de conectivitate și comunicații electronice convergente furnizate de DIGI se bazează pe rețele moderne de fibră optică și tehnologii de ultimă generație. DIGI pune la dispoziția clienților săi și o ofertă diversificată de conținuturi radio și TV: sport (Digi Sport), știri (Digi24), filme, documentare, muzică și serviciul de content online Digi TV.

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Editor : A.D.V.