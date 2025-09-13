Live TV

„Hățișul birocratic” nu iartă: Charlie Ottley, britanicul care a promovat România în toată lumea, nu reușește să obțină cetățenia

Data publicării:
charlie-ottley-captura-digi

Turismul românesc n-a avut vreodată un birou de promovare mai eficient decât jurnalistul britanic Charlie Ottley, care a aplicat pentru cetățenia română, dar dosarul încă se plimbă prin hățișul birocratic, a anunțat ministrul Economiei, Radu Miruță.

Acesta s-a întâlnit, la sediul instituției, cu Charlie Ottley, jurnalistul britanic cunoscut pentru documentarele sale despre România, precum „Wild Carpathia” și „Flavours of Romania”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media


„Am profitat de ocazie ca să-i spun direct un mulțumesc pentru felul în care promovează România și pentru planurile frumoase pe care le are în continuare pentru țara noastră.

I-am spus că turismul românesc n-a avut vreodată un birou de promovare mai eficient ca el. Am bătut palma și am promis că pentru 2026 vom pune pe picioare câteva proiecte împreună.

Am aflat și ceva ce m-a surprins: după ce a devenit cetățean de onoare al Brașovului acum cinci ani, Charlie a depus și pentru cetățenia română.

Dosarul încă se plimbă prin hățișul birocratic. Sună cunoscut, nu-i așa? Îi mulțumesc pentru vizită și pentru energia bună pe care o aduce mereu când vorbește despre România!”, a scris ministrul, vineri, pe pagina sa de Facebook.

Citește și:

VIDEO Brașovul, promovat pe BBC. Cum arată spotul de 30 de secunde care va fi difuzat timp de două săptămâni

Charlie Ottley, mesaj de mulțumire pentru medicii din Timișoara care l-au operat. Filma un nou documentar când s-a accidentat la gleznă

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avioane SU-30 Algeria
1
Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda. Statul care a...
gnshgns
2
Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk. FBI dezvăluie filmul crimei, ce mesaje...
Skyranger blindat Boxer Rheinmetall
3
Șeful Rheinmetall: Nu are sens să tragi cu o armă de 500.000 de dolari împotriva unei...
biserica ilegala gigi becali
4
Biserică ridicată ilegal în zonă protejată, de familia lui Gigi Becali. Deputatul nu dă...
erika kirk
5
Amenințarea văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”
Are o avere de 250 de milioane de euro și 5 copii, dar a decis să nu le lase nimic! ”Sunt banii mei, doar ai mei!”
Digi Sport
Are o avere de 250 de milioane de euro și 5 copii, dar a decis să nu le lase nimic! ”Sunt banii mei, doar ai mei!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
d trump in birou gesticuleaza
Ce condiții pune Donald Trump țărilor NATO pentru ca SUA să impună...
alimente de bază
Un nou scandal în coaliție: Expiră plafonarea la alimentele de bază...
Drone Operators Undergo Training In Kherson Region
NATO nu este pregătită pentru dronele rusești. „Ce vom face, vom...
masina de politie
Răfuială mortală la Craiova, după o șicanare în trafic. Un bărbat a...
Ultimele știri
Sportivii români au câștigat 10 medalii la Campionatele Balcanice de Canotaj de la Ioannina, Grecia
Manifestaţie uriașă pentru „libertatea de exprimare” la Londra, la apelul unui militant de extremă dreapta
Scoaterea plafonării adaosului la alimentele de bază. Fermierii avertizează că prețurile la raft ar putea crește
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
radu miruta ministrul economiei
Ministrul Economiei: 21 de administratori speciali la societăți de stat au fost trimiși acasă. Aveau salariu şi de 30.000 lei
radu miruta ministrul economiei
Radu Miruţă, după respingerea moțiunilor de cenzură: „Încă o încercare eşuată în 76 de zile de a dărâma un guvern care... munceşte”
radu miruta ministrul economiei
Miruță: România nu mai are bani pentru a acoperi toate nevoile, vinovații îi știe orice om care a trăit în țara asta în ultimii ani
BUCURESTI - MINISTRUL ECONOMIEI - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Radu Miruţă: „Sunt primari care au devenit principalii angajatori din comună”. Ce spune ministrul Economiei de reducerea posturilor
Radu Miruță.
Ministerul Economiei suspendă temporar înscrierile pentru posturile din companiile de stat, după peste 2.000 de CV-uri depuse
Partenerii noștri
Pe Roz
Emma Heming, la un pas de divorț înainte ca Bruce Willis să afle că e bolnav: „Nu mai recunoșteam bărbatul cu...
Cancan
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
Fanatik.ro
Fotbaliștii români care au dat adevărate lovituri în domeniul imobiliar. Au investit masiv în construirea...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Ce alimente nu mănâncă niciodată Victor Pițurcă. Fostul selecționer al României are un loc special de unde...
Adevărul
Top 10 cele mai căutate mașini second hand. Pericolul din spatele ofertelor „bune”
Playtech
Cum se calculează pensia pentru cei care au muncit în străinătate. Exemple pentru Spania, Italia și Germania
Digi FM
Actrița Lily Collins a stârnit îngrijorare cu talia extrem de subțire, la NYFW: "A fost mereu atât de slabă?"
Digi Sport
Gică Hagi a zis ”Da” și revine! Prima reacție: ”Mă duc cu drag. Am acceptat-o pentru că sunt liber”
Pro FM
Decolteu abisal, transparențe și crăpătură până la coapsă. Elizabeth Hurley, apariție de neratat lângă...
Film Now
Russell Crowe, relaxare la bustul gol pe o plajă din Spania, alături de iubita tinerică. Nu mai are mușchii...
Adevarul
De câte drone de interceptare este nevoie pentru a contracara o dronă Shahed?
Newsweek
1.760.000 pensionari au pensie sub 2.000 lei. Câți iau peste 5.000 lei? Diferențe colosale la bani
Digi FM
Ce a pățit Mădălina Ghenea la Milano din cauza unei șoferițe de taxi. Fiica ei a plâns toată ziua: "Poate fi...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Ați mai văzut un raton beat? O asistentă l-a resuscitat. Animalul se îmbătase după ce a mâncat piersici...
Film Now
Hugh Grant la 65 de ani. Are cinci copii și este căsătorit cu o suedeză cu aproape 20 de ani mai tânără decât...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea